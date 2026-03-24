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Diputados llegan para debate de Ley de Empleo a Tiempo Parcial

La comisión dictaminadora espera entregar el borrador final a las bancadas antes del martes. Diputados aseguran que la normativa busca superar los registros de la derogada Ley de Empleo por Hora, garantizando derechos laborales.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 18:21
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El Congreso Nacional se prepara para discutir la Ley de Empleo a Tiempo Parcial en medio de la crisis de desempleo.

Fotos: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Diputados analizan el proyecto que busca generar oportunidades laborales para miles de hondureños.
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La aprobación de la ley dependerá de las observaciones técnicas de la Corte Suprema de Justicia.
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El Legislativo otorgó 72 horas a la Corte para remitir sus consideraciones sobre el proyecto.
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La comisión dictaminadora afina detalles del borrador final previo a su presentación.

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Jefes de bancada revisan el proyecto antes de su discusión en el pleno legislativo.
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El debate se perfila como clave ante la alta tasa de desempleo en el país.

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Legisladores piden evitar la politización de la ley y centrarse en sus beneficios sociales.
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La iniciativa busca beneficiar especialmente a jóvenes y estudiantes sin empleo.

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El Congreso apunta a superar los 750 mil empleos generados por la derogada Ley por Hora.

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El nuevo proyecto promete respetar derechos laborales y beneficios sociales.
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La normativa busca equilibrar flexibilidad laboral con estabilidad para los trabajadores.

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De cumplirse los plazos, el martes se definirá el rumbo de esta nueva legislación laboral en Honduras.
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