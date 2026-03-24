Diputados llegan para debate de Ley de Empleo a Tiempo Parcial

El Congreso Nacional se prepara para discutir la Ley de Empleo a Tiempo Parcial en medio de la crisis de desempleo.
Diputados analizan el proyecto que busca generar oportunidades laborales para miles de hondureños.
La aprobación de la ley dependerá de las observaciones técnicas de la Corte Suprema de Justicia.
El Legislativo otorgó 72 horas a la Corte para remitir sus consideraciones sobre el proyecto.
La comisión dictaminadora afina detalles del borrador final previo a su presentación.
Jefes de bancada revisan el proyecto antes de su discusión en el pleno legislativo.
El debate se perfila como clave ante la alta tasa de desempleo en el país.
Legisladores piden evitar la politización de la ley y centrarse en sus beneficios sociales.
La iniciativa busca beneficiar especialmente a jóvenes y estudiantes sin empleo.
El Congreso apunta a superar los 750 mil empleos generados por la derogada Ley por Hora.
El nuevo proyecto promete respetar derechos laborales y beneficios sociales.
La normativa busca equilibrar flexibilidad laboral con estabilidad para los trabajadores.
De cumplirse los plazos, el martes se definirá el rumbo de esta nueva legislación laboral en Honduras.