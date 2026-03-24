Debate entre Jorge Cálix y Johel Zelaya por manejo de audios en casos judiciales

Zelaya se limitó a repetir que “eran cosas diferentes”, a lo que Cálix replicó: “Claro, son cosas diferentes, en una sale gente de Libre, en la otra no”.

Cálix insistió: “Me está diciendo usted que... por esos audios, ¿por qué hizo una cadena? ¿No amerita ese video del caso Chequesol una cadena nacional? Ninguno de los involucrados negó el video”.

El debate se centró en la diferencia de tiempos para resolución de casos. El diputado Francis Cabrera había cuestionado que un audio sobre un supuesto complot para asesinar al expresidente Manuel Zelaya Rosales recibió requerimiento fiscal en solo 10 días, mientras que en el caso "Chequesol", donde también se filtró un audio, el requerimiento tardó siete meses.

Tegucigalpa, Honduras.- La tensión entre el diputado por el Partido Liberal , Jorge Cálix , y el fiscal general suspendido del Ministerio Público, Johel Zelaya , se hizo evidente durante la comparecencia para el juicio político del funcionario, en el que se discutió la rapidez de investigaciones sobre supuestos audios de conspiración y el caso conocido como "Chequesol".

La disputa también abordó la capacidad técnica del Ministerio Público para analizar audios.

El 29 de octubre de 2025, Zelaya inició una investigación en contra de una consejera propietaria y un diputado, tras una denuncia presentada por el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa.

El audio presuntamente involucra a la consejera Cossette López Osorio, al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a un militar activo.

Cálix: "¿Cómo definieron que los audios que de los señores mayores de edad de la tercera edad eran de ellos con una pericia".

Zelaya: "Ahí está una pericia, una pericia real. Y ahí está el expediente, diputado".

Cálix: "¿No tenemos software para determinar si los audios son reales, refiriéndose a los audios presentados en el USB por Marlon, pero ahorita me está diciendo que sí tiene software para determinar los audios de estas personas de la tercera edad. Estoy confundido".

Zelaya aclaró: "No he dicho que tengo software para estas personas, eso es mentira. Lo que se hizo fue identificar el número de quien envió el mensaje de voz y certificarlo con la compañía de telecomunicaciones".

El fiscal suspendido aseguró que las pericias fueron realizadas conforme a la ley y enfatizó que el Ministerio Público actúa con autonomía para decidir a quién acusar.

Cálix replicó: "Eso es una realidad. Diez días para los viejitos, siete meses para otros casos".

La audiencia se enmarca dentro de las diligencias que lleva a cabo la Comisión Especial, encargada de analizar el caso y elaborar un informe que será presentado al pleno del Congreso Nacional, instancia que determinará si procede o no la destitución definitiva del fiscal general.