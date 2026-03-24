¿Qué sigue luego de la audiencia de notificación de juicio político?

El fiscal general -ahora suspendido de su cargo- expuso sus motivos en defensa de las acusaciones que dieron pie para el sometimiento a juicio político por parte del Poder Legislativo, que hace dos años lo ratificó como fiscal general, nombrado antes por una Comisión Permanente.

Tegucigalpa, Honduras.- Iniciada la etapa de investigación tras la admisión de la denuncia de juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya , la Comisión Especial nombrada por el pleno de diputados del Congreso Nacional (CN ), citó en legal y debida forma a Zelaya para que compareciera ante ésta.

El artículo diez, numeral cuatro, de la Ley Especial de Juicio Político, detalla que la investigación por parte de la Comisión Especial, debe de realizarse en un período no mayor de 30 días calendario.

Posterior a haber escuchado al enjuiciado, en este caso el fiscal general, Johel Zelaya, se debe de elaborar un informe derivado de esa declaración, y este tendrá que ser enviado en un tiempo máximo de 29 días a la Secretaría del Congreso Nacional, para que la Secretaría convoque dentro de cinco días o menos, a sesión del pleno y discutir el informe de la Comisión Especial.

Fátima Mena, abogada y exdiputada del Congreso Nacional, sobre cuáles o qué acciones investigativas, explicó que "la Ley no lo establece; eso va ha ser potestativo de la Comisión. Puede ser inspecciones, llamar a testigos y para eso tienen 30 dias".

El pleno del Congreso Nacional deberá de someterlo a discusión y la Junta Directiva tendrá las obligaciones de: permitirle al enjuiciado declarar por un tiempo de hasta cuatro horas máximo y someter el informe a votación; el pleno deberá de decidir el futuro de Zelaya, si lo destituye o ratifica.

Si es destituido, el pleno tendrá que hacer la designación de quien ocupará ese cargo de fiscal general. Lo actuado entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial La Gaceta.