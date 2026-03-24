En fotos: Johel Zelaya responde ante comisión investigadora en proceso de juicio político

La comisión investigadora del Congreso Nacional expuso una serie de acusaciones contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, durante su comparecencia por el proceso de juicio político en su contra.
El documento de denuncia, de 11 páginas, atribuye a Zelaya actuaciones que, según los diputados, afectaron el desarrollo del proceso electoral y el desempeño del Ministerio Público.
Entre los señalamientos figura la citación reiterada de consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) en momentos clave del calendario electoral, así como la orden de intervención de las instalaciones del órgano electoral por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
También se le acusa de anunciar públicamente investigaciones penales contra una consejera del CNE con base en audios sin garantía de autenticidad ni cadena de custodia, además de atribuir de forma anticipada delitos como asociación para delinquir y conspiración.
Ante la denuncia, Zelaya rechazó los señalamientos y cuestionó la imparcialidad de la comisión.
"Yo sé que la decisión ya está tomada, ustedes ya tienen una decisión, eso lo entiendo, venir aquí es cuestión de protocolo y ustedes lo saben", afirmó.
El fiscal suspendido calificó el proceso como político. "Quiero decirles que esta denuncia es política, y ustedes lo saben, porque estoy frente a políticos", expresó.
Durante su intervención, defendió su trayectoria y negó haber interferido en el proceso electoral. "Jamás me interpuse al tema electoral que veo que es el que me trae aquí", aseguró.
Zelaya insistió en que las investigaciones realizadas durante su gestión están documentadas. "Vayan al Ministerio Público y revisen expediente por expediente de todo lo que aquí se está diciendo, y van a ver que nunca fuimos un instrumento político", manifestó.
La comparecencia inició a las 2:30 de la tarde de este martes 24 de marzo, un día después de que el pleno del Congreso aprobara, con 93 votos, la apertura del juicio político en su contra.