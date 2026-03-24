Estos fueron los puntos clave de la comparecencia de Johel Zelaya en el Congreso

En medio de fuertes cuestionamientos y un ambiente de tensión, el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, compareció ante la Comisión Especial del Congreso Nacional en audiencia de notificación de un juicio político en su contra, donde enfrentó señalamientos por la legalidad de su nombramiento, el manejo de investigaciones y el uso de pruebas en casos de alto perfil.