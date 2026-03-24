Estos fueron los puntos clave de la comparecencia de Johel Zelaya en el Congreso

En medio de fuertes cuestionamientos y un ambiente de tensión, el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, compareció ante la Comisión Especial del Congreso Nacional en audiencia de notificación de un juicio político en su contra, donde enfrentó señalamientos por la legalidad de su nombramiento, el manejo de investigaciones y el uso de pruebas en casos de alto perfil.
Durante la audiencia, diputados pusieron en duda la legitimidad de su designación, realizada por una Comisión Permanente de nueve legisladores.
El congresista Antonio Rivera Callejas calificó el procedimiento como una violación a la Constitución, al no haberse declarado una falta absoluta en el cargo, lo que, según indicó, deja en entredicho la legalidad de sus actuaciones al frente del Ministerio Público.
A lo largo de la sesión, Zelaya fue cuestionado por la aparente disparidad en los tiempos de investigación de distintos casos.
Mientras algunos expedientes avanzaron en pocos días, otros, como el denominado “Chequesol” tardaron varios meses, lo que generó dudas sobre criterios técnicos y posibles decisiones discrecionales dentro de la institución.
Otro de los puntos más controvertidos fue la difusión de audios que involucrarían a figuras políticas durante las elecciones en Honduras el pasado 30 de noviembre.
Legisladores señalaron inconsistencias en la cadena de custodia y en la verificación del material, luego de que el propio Zelaya admitiera que los archivos fueron entregados por el consejero Marlon Ochoa y que inicialmente fueron revisados por un perito no juramentado, lo que obligó a solicitar asistencia internacional para su validación.
Asimismo, se le cuestionó por presuntas acciones del Ministerio Público en el contexto electoral, incluyendo allanamientos y la intervención en instalaciones vinculadas al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aunque el fiscal negó haber ordenado medidas que afectaran el proceso, reconoció que existieron presiones para involucrar a unidades investigativas en dichas operaciones.
El interrogatorio también evidenció tensiones con diputados como Jorge Cálix y Francis Cabrera, quienes insistieron en la falta de coherencia en el accionar del Ministerio Público, especialmente en el uso de pruebas y en la aplicación de criterios legales en casos sensibles.
En lugar de responder de forma directa a varios cuestionamientos, Zelaya optó por señalar que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas, argumento que fue rechazado por congresistas, quienes reiteraron que el juicio político responde a presuntas irregularidades en su gestión.
La comparecencia se da en el marco de la fase investigativa del juicio político, cuyo resultado podría derivar en su destitución definitiva, en medio de crecientes críticas sobre el manejo institucional del Ministerio Público y la legalidad de las decisiones adoptadas bajo su administración.
Legisladores rechazaron su argumento de persecución política y advirtieron que el proceso responde a inconsistencias en su gestión.
La audiencia, que duró alrededor de dos horas y media, estuvo marcada por tensiones, dimes y diretes y críticas directas a su gestión.