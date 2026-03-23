Gobierno promete completar pagos del PNRP antes de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.– Avances en los pagos del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) anunció este lunes el gobierno del presidente Nasry Asfura, que aseguró que el proceso se desarrolla de forma ordenada y con el objetivo de cumplir con los beneficiarios antes de la Semana Santa.
A través de un comunicado, las autoridades informaron que se han desplegado equipos a nivel nacional para agilizar la firma de contratos pendientes, permitiendo que los afectados puedan formalizar su situación conforme a los procedimientos establecidos.
“Se continúa avanzando de manera ordenada, responsable y transparente en el cumplimiento de los compromisos asumidos”, señala el documento, destacando el enfoque en la transparencia del proceso.
El Gobierno detalló que, hasta la fecha, “809 personas que han cumplido con la firma de sus contratos ya están recibiendo su pago correspondiente, en estricto apego a la normativa administrativa y financiera vigente”.
En cuanto a quienes aún no han completado este requisito, el comunicado indica que aproximadamente 1,200 personas están pendientes de firma, pero aclara que “una vez suscriban su contrato, se iniciará de inmediato su proceso de pago, ya sea correspondiente a un mes o hasta tres meses, según aplique en cada caso”.
Asimismo, se enfatiza que no se pueden realizar desembolsos sin cumplir con los procedimientos legales. “No es posible efectuar ningún pago a quienes no hayan firmado previamente su contrato, en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la administración pública”, subraya el texto.
Las autoridades también garantizaron el pago total de los derechos laborales a los beneficiarios, asegurando que estos serán realizados “de manera expedita e inmediata una vez completado el proceso de formalización correspondiente”.
Además, indicó que, por instrucción del presidente de la República, se ha establecido como prioridad hacer efectivos todos los pagos pendientes antes de Semana Santa, reiterando su compromiso con la transparencia, el orden institucional y el cumplimiento de sus obligaciones con la población hondureña.