Gobierno promete completar pagos del PNRP antes de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.– Avances en los pagos del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) anunció este lunes el gobierno del presidente Nasry Asfura, que aseguró que el proceso se desarrolla de forma ordenada y con el objetivo de cumplir con los beneficiarios antes de la Semana Santa.

A través de un comunicado, las autoridades informaron que se han desplegado equipos a nivel nacional para agilizar la firma de contratos pendientes, permitiendo que los afectados puedan formalizar su situación conforme a los procedimientos establecidos.

“Se continúa avanzando de manera ordenada, responsable y transparente en el cumplimiento de los compromisos asumidos”, señala el documento, destacando el enfoque en la transparencia del proceso.

El Gobierno detalló que, hasta la fecha, “809 personas que han cumplido con la firma de sus contratos ya están recibiendo su pago correspondiente, en estricto apego a la normativa administrativa y financiera vigente”.