Hospitales preparan planes de atención para ponerse al día tras 48 días de asambleas médicas

Tegucigalpa, Honduras.- Cada hospital público deberá elaborar su propio plan para ponerse al día con las consultas y cirugías pendientes tras poner fin a 48 días de asambleas informativas del gremio médico, informó Douglas Carranza, presidente del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras (CMH). Carranza explicó que tras llegar a un acuerdo y retomar las consultas y cirugías, no habrá un único plan para todos los centros asistenciales, sino que cada centro asistencial deberá organizar sus servicios de acuerdo con la cantidad de pacientes que tiene pendientes, tomando en cuenta su capacidad de atención. “Eso cada hospital lo organiza según la demanda, cada hospital hará su plan de atención”, insistió.

Samuel Santos, presidente del CMH, por su parte, aseguró que las citas de los pacientes ya se están programando para retomar la atención en los establecimientos públicos. La medida busca solventar la crisis provocada tras el anuncio de asambleas informativas de carácter indefinido para exigir el pago de salarios atrasados, la formalización de contratos y el cumplimiento de acuerdos laborales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El conflicto entre médicos y el Gobierno, que comenzó el 7 de septiembre y afectó principalmente las consultas externas y las cirugías selectivas, mientras se mantenía la atención en emergencias y áreas críticas, dejó sin atención a más de 40,000 pacientes en los hospitales públicos y centros de salud. EL HERALDO evidenció cómo muchas personas que buscaban asistencia médica se regresaban con el malestar a sus casas, pues durante 48 días solo se atendieron las emergencias.

Acuerdo busca resolver atrasos salariale

Los médicos del sector público anunciaron la suspensión de las asambleas informativas tras alcanzar un entendimiento con el Gobierno para instalar una mesa técnica ampliada que permita resolver los atrasos en el pago de salarios. "La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras comunica a sus agremiados a nivel nacional que se suspenden las asambleas informativas extraordinarias a partir del lunes 26 de octubre de 2026, después de llegar a un acuerdo", informó el CMH en un comunicado este domingo, tras firmar el acuerdo al que llegaron con el Gobierno el viernes.

COMUNICADO OFICIAL https://t.co/30qBCwH6eZ — Colegio Médico de Honduras (@ColegioMedicoHN) October 25, 2026

Entre las exigencias que también discutirán con esta mesa técnica está el cese de los despidos, el reintegro de los profesionales separados de sus puestos y la firma de contratos e interinatos pendientes.

El gremio también reclama el cumplimiento de la base salarial, el reajuste correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el bienal de 2026, además de un aumento salarial para los médicos residentes y el pago de bonificaciones a los jubilados. Héctor Carranza, vicepresidente del CMH, explicó que la suspensión del paro se anunció después de que el Gobierno del presidente Nasry Asfura aceptara una propuesta para incorporar a más instituciones a las negociaciones y agilizar la revisión de los expedientes de más de 500 profesionales de la salud afectados por los atrasos salariales.



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