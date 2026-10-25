Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid fulmina al Barcelona y este es el líder

El conjunto merengue encontró el gol del triunfo en los últimos minutos del encuentro, cuando Mbappé apareció para definir después de una exquisita jugada de Eduardo Camavinga , quien generó la acción que terminó decidiendo uno de los partidos más esperados de la temporada.

Barcelona, España.- El Real Madrid derrotó al FC Barcelona con un gol de Kylian Mbappé al minuto 87 y se llevó una victoria clave en el Clásico español , un resultado que aprieta la lucha por el liderato de LaLiga . Los blancos sumaron tres puntos importantes y ahora tienen 24 unidades, mientras que los azulgranas se mantienen en la primera posición con 27 puntos.

Con este resultado, el Barcelona continúa en la cima de la clasificación con 27 puntos, producto de nueve victorias y una derrota en sus primeros diez partidos. Los catalanes habían llegado al Clásico con la intención de ampliar su ventaja, pero terminaron sufriendo un duro golpe ante su máximo rival.

El Real Madrid, por su parte, escaló hasta los 24 puntos y quedó a solo tres unidades del liderato. El equipo blanco suma ocho victorias y dos derrotas en diez jornadas, por lo que mantiene intactas sus aspiraciones de recuperar la primera posición del campeonato.

El Atlético de Madrid se ubica en el segundo puesto con 25 puntos, por lo que la victoria madridista también le permite al equipo de la capital acercarse a sus vecinos en la clasificación. La lucha por el primer lugar queda así entre Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, separados por apenas tres puntos.

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En la cuarta posición aparece el Real Betis con 20 unidades, seguido por la Real Sociedad con 19. El Sevilla ocupa el sexto lugar con 14 puntos, mientras que Alavés y Athletic Club comparten 12 unidades.

En la parte baja de la tabla, el Málaga es último con cinco puntos, seguido por el Valencia con seis. El RCD Espanyol ocupa la posición 18 con ocho unidades, mientras que el Getafe y el Rayo Vallecano también luchan por alejarse de los puestos de descenso.