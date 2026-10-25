Matan a una mujer y un hombre a balazos en el cementerio de Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la mañana del sábado -24 de octubre- en el cementerio general de Comayagua, luego de registarse un ataque armado.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Isabel Mejía Márquez y un hombre conocido únicamente como César, a quien también llamaban “Birimbi”.

El doble crimen ocurrió dentro del cementerio, donde se encontraban otras personas que habían llegado para enterrar a un familiar, cuando escucharon las detonaciones.