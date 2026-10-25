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Matan a una mujer y un hombre a balazos en el cementerio de Comayagua

Según información preliminar, personas del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego dentro del cementerio

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 14:07
Matan a una mujer y un hombre a balazos en el cementerio de Comayagua

Ana Isabel Mejía Márquez y César murieron en un ataque armado dentro del cementerio general de Comayagua.

Comayagua, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la mañana del sábado -24 de octubre- en el cementerio general de Comayagua, luego de registarse un ataque armado.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Isabel Mejía Márquez y un hombre conocido únicamente como César, a quien también llamaban “Birimbi”.

El doble crimen ocurrió dentro del cementerio, donde se encontraban otras personas que habían llegado para enterrar a un familiar, cuando escucharon las detonaciones.

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Según las primeras versiones, varios hombres armados llegaron al cementerio y dispararon contra ambas víctimas y, tras perpetrar el ataque, abandonaron la escena con rumbo desconocido.

Luego de recibir la alerta sobre los disparos, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sitio y confirmaron la muerte de las dos personas.

Personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con las autoridades competentes, realizó las actuaciones correspondientes para recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Autoridades acordonaron el área para preservar la escena mientras se desarrollaban las primeras diligencias.

Autoridades acordonaron el área para preservar la escena mientras se desarrollaban las primeras diligencias.

En las últimas horas trascendió que una supuesta deuda relacionada con drogas estaría entre las hipótesis que se manejan. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones.

Las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes del ataque y qué vínculo existe entre las víctimas y los sospechosos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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