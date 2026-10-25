Matan a una mujer y un hombre a balazos en el cementerio de Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la mañana del sábado -24 de octubre- en el cementerio general de Comayagua, luego de registarse un ataque armado.
Las víctimas fueron identificadas como Ana Isabel Mejía Márquez y un hombre conocido únicamente como César, a quien también llamaban “Birimbi”.
El doble crimen ocurrió dentro del cementerio, donde se encontraban otras personas que habían llegado para enterrar a un familiar, cuando escucharon las detonaciones.
Según las primeras versiones, varios hombres armados llegaron al cementerio y dispararon contra ambas víctimas y, tras perpetrar el ataque, abandonaron la escena con rumbo desconocido.
Luego de recibir la alerta sobre los disparos, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sitio y confirmaron la muerte de las dos personas.
Personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con las autoridades competentes, realizó las actuaciones correspondientes para recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.
En las últimas horas trascendió que una supuesta deuda relacionada con drogas estaría entre las hipótesis que se manejan. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones.
Las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes del ataque y qué vínculo existe entre las víctimas y los sospechosos.