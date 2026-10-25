Elegirán un centro educativo por departamento para pilotaje de jornada extendida de 8 horas

Tegucigalpa, Honduras.- La secretaria de Educación, Ivette Arely Argueta, mencionó que el pilotaje de la jornada extendida de clases solo se realizará "en algunos centros educativos, no son todos los centros educativos, solo es un pilotaje”. La funcionaria explicó que en esta primera etapa la jornada extendida, que será de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, se concretará en un centro educativo por departamento. En el caso de Francisco Morazán, anunciaron que el pilotaje será en el Instituto España Jesús Milla Selva, ubicado en la capital.

Argueta prevé que la medida iniciará en 2027 en seis de los 18 departamentos, entre ellos Copán y Lempira, donde han mostrado la disponibilidad para extender el horario de clases. Lo primero, según dijo, es que los centros educativos cumplan con las condiciones de infraestructura y, sobre todo, con los docentes para cubrir tres horas más de la jornada estándar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con sus palabras, ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes en los centros educativos contribuirá a fortalecer su formación académica y permitirá que los jóvenes participen en otras actividades durante la jornada escolar.