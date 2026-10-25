Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: Hora, canal que transmite y dónde ver Clásico Español

Barcelona, España.- El FC Barcelona de Hansi Flick está cayendo 0-1 ante el Real Madrid de José Mourinho en la cancha del Spotify Camp Nou por la jornada 10 de LaLiga.

Min. 57 - Sale lesionado Diomandé luego de un forcejeo con Cancelo. Quedó tocado el jugador del Real Madrid. Min. 53 - Nuevamente Bellingham se mete por banda izquierda, sirve a Mbappé pero Balde llega justo a tiempo y la manda a tiro de esquina. Min. 49 - Bellingham desaprovechó una clara oportunidad que tuvo Real Madrid en contragolpe, se fue solo por banda, Gerard Martín cerró los espacios y no lo dejó pasar a Mbappé ya luego sacársela. Min. 46 - Esta vez el árbitro sí actuó como debía y amonesta a Aurélien Tchouaméni por fuerte entrada sobre Cubarsí. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Min. 43 - Lo que te has fallado Lamine Yamal. Quedó solo frente a portería y su zurdazo fue fatal, tirándola a un cortado pero muy lejos. Min. 41 - Goool de Real Madrid goooooool de Mbappé tras un centro de Diomandé que rechazó Gerard Martín pero en el caminó el balón chocó en los pies del francés y se metió a portería Min. 36 - Otra vez Cucurella no puede con Lamine Yamal, le corta el ataque pero en la reconquista el balón lo termina sujetando y se lo baja.

Min. 34 - Responde el Barcelona tras un pase de Raphinha a Gordon que se metió por banda izquierda que al llegar al área soltó zurdazo y el portero logró reaccionar para mandarla al tiro de esquina. Min. 33 - Se salva el Barcelona, nuevamente por banda derecha Arda Güler gana, manda el centro a Mbappé que llegaba solo por el centro pero la mandó arriba en una volea. Min. 32 - Cucurella no puede con Lamine Yamal y este se lo baja cuando le había ganado la espalda en un doble pase con Fermín. Min. 28 - Se detiene el partido ya que Xavi Espart ha quedado tocado por fuerte barrida de chouaméni, de inmediato llega la asistencia del cuerpo médico y no se pudo recuperar, en su lugar ingresó Alejandro Balde.

Min. 24 - Mbappé se fue en volocidad por banda izquierda, no hizo un buen rezago y Barcelona aprovechó para reaccionar que terminó con un zurdazo de Raphinha que pasó muy cerca. Min. 22 - Pedri logró meterse entre tres jugadores al área, luego le queda a Raphinha que soltó zurdazo de primera que pasó muy cerca cuando Konaté apretaba. Min. 17 - Peligroso ataque de Real Madrid que empezó con Mbappé por izquierda, no pudo quitarse a Gerard Martín, luego le queda a Güler que soltó zapatazo y el portero García la mandó al tiro de esquina. Min. 9 - Fuerte entrada de Tchouaméni sobre Espart, el árbitro tardó en sancionar, el cuerpo técnico culé reacciona y luego el del equipo blanco.

Min. 7 - Se atreve el Barcelona con ataque por banda izquierda por el inglés Antony Gordon que soltó derechazo y fue controlado en dos tiempos por Lunín. Min. 4 - Mal pase de Pedri que terminó en veloz ataque de Arda Güler por banda derecha que al llegar al área soltó zapatazo pero se fue arriba.

Min. 3 - Gran arranque del FC Barcelona, dominando el balón con pases por todo el campo, Bernardo Silva la recuperó pero rápido fue derribado por Rodri. INICIÓ EL PARTIDO 1:50 PM - Los jugadores ya están en el camerino nuevamente, alistándose y recibiendo últimas indicaciones para este nuevo clásico español. 1:25 PM - Seguidamente lo hicieron los del Barcelona, a quien lideraba el brasileño Raphinha. Lamine Yamal se quedó entre los últimos, en su recorrido saludó a la afición. 1:20 PM - Salen los jugadores del Real Madrid al terreno de juego para realizar los trabajos de calentamientos. La afición se hace sentir ante los merengues. MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO ESPAÑOL El conjunto azulgrana saltará al terreno de juego con Joan Garcia; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon. Jose Mourinho apuesta por una alineación formada por Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham; Güler, Mbappé y Diomande.

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