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¡Van por el gane! El temible 11 titular que mandaría Flick con Barcelona ante Real Madrid

El FC Barcelona quiere seguir demostrando para lo que está en esta temporada y será ante el Real Madrid en el clásico español por LaLiga

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 11:16
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El FC Barcelona quiere seguir demostrando para lo que está en esta temporada y será ante el Real Madrid en el clásico español por LaLiga
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1. Joan García: La seguridad bajo palos será clave. Joan García afrontaría el desafío de defender la portería azulgrana en el partido más esperado de España.
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2. Xavi Espart: Una oportunidad de oro para demostrar su talento. Podría tener una prueba de máxima exigencia en el Clásico.
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3. Pau Cubarsí: Juventud, personalidad y salida limpia desde el fondo. Cubarsí tendría la misión de frenar el peligro ofensivo del Real Madrid.
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4. Gerard Martín: Intensidad y compromiso defensivo. Gerard Martín buscaría estar a la altura de un duelo donde cada error puede costar caro.
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5. João Cancelo: Calidad, desborde y experiencia. Cancelo podría convertirse en una pieza importante para generar peligro por la banda y aportar en ataque.
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6. Rodri: Orden y equilibrio en el centro del campo. Su papel sería fundamental para controlar el ritmo del partido y ayudar al Barcelona a imponerse en la medular.
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7. Pedri: El cerebro azulgrana. Pedri buscaría manejar los tiempos, encontrar espacios y marcar la diferencia con su visión de juego.
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8. Fermín López: Energía, llegada y carácter competitivo. Fermín podría ser una de las armas del Barcelona para sorprender al eterno rival.
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9. Lamine Yamal: El desequilibrio hecho jugador. Lamine buscaría volver a brillar en el Clásico con su talento, regate y capacidad para generar ocasiones.
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10. Raphinha: Intensidad, presión y gol. El brasileño podría ser determinante con su movilidad y agresividad en el ataque azulgrana.
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11. Gordon: Velocidad y desborde para buscar espacios en la defensa madridista. Gordon tendría la oportunidad de convertirse en una de las sorpresas del Clásico.
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BAJA: Dani Olmo: Sufrió una lesión en el aductor de la pierna izquierda durante el partido ante el PSG y estará aproximadamente un mes fuera.
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BAJA: Eric García: El defensor presenta una lesión muscular en el muslo derecho que le impedirá estar disponible para enfrentar al Real Madrid.
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BAJA: Andreas Christensen: El central danés continúa recuperándose de una lesión muscular en el cuádriceps.
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BAJA: Roony Bardghji: El atacante se recupera de una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
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BAJA: Jules Koundé: El lateral francés sufrió un esguince de tobillo y no estará disponible para el Clásico, según la última actualización de AS del 24 de octubre.
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