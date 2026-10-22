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Mamá de jugador de Motagua se roba las miradas y Alajuelense llegó bien representado

El estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa se llenó de bellas chicas para el partido de Motagua ante Alajuelense por la semifinal de la Copa Centroamericana

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 18:07
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El estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa se llenó de bellas chicas para el partido de Motagua ante Alajuelense por la semifinal de la Copa Centroamericana

 Fotos: David Romero y Estalin Irias
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Esta bella chica llegó bien acompañada al estadio, eso sí, con los colores del equipo de sus amores.
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Mariana Obando, quien se desempeña como fisioterapeuta y readaptadora deportiva del primer equipo masculino de la Liga Deportiva Alajuelense.
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Una de estas chicas llegó con mucho frío al estadio Nacional al partido de Copa Centroamericana.
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Por su parte el Alajuelense no se quedó atrás, bella aficionada sorprendió

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Las modelos no podían faltar para este partido del torneo internacional
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Y también en grupo, muchas chicas llegaron al estadio para apoyar al Motagua.
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Y esta bella dama así fue captada en la previa del partido. Muy guapa.
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La bella aficionada del Alajuelense siguió posando para el lente de Diario El Heraldo. Que linda es.
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Por su parte Virginia Varela, junto a su hija, no pueden dejar de comerse las famosas tajadas en el estadio. Es la mamá del jugador Emilio Izaguirre Jr
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En la barra de la afición del Alajuelense no solo se vio a una chica, fueron varias.

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