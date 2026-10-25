Quién es Candice Swanepoel, la modelo vinculada a Tom Brady

Los representantes de Brady y de Swanepoel no habían respondido a las solicitudes de comentario de Page Six hasta el momento de la publicación.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El exquarterback Tom Brady y la modelo Candice Swanepoel mantienen una relación sentimental, según informó este sábado la revista Us Weekly. La publicación, que cita a una fuente cercana a la pareja, señaló que ambos llevan juntos "por un tiempo". No ofreció más detalles sobre el vínculo.

Brady, de siete anillos de Super Bowl, ha mantenido su vida sentimental en un plano discreto desde que se separó de la modelo brasileña Gisele Bündchen, con quien estuvo casado entre 2009 y 2022. Desde entonces se le ha relacionado con figuras como Kim Kardashian, Irina Shayk, Brooks Nader, Sofía Vergara, Alix Earle y Yael Cohen.

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Es padre de Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13, fruto de su matrimonio con Bündchen, y de Jack, de 19, nacido de su relación con Bridget Moynahan. En enero, en declaraciones a People, afirmó que no dispone de mucho tiempo para su vida personal, y que prioriza el trabajo y sus hijos.

Swanepoel, por su parte, comparte con su exprometido, Hermann Nicoli, a los hijos Anacã, de 10 años, y Ariel, de 8. La pareja, que estuvo junta más de una década, se separó en 2018. La modelo también ha mantenido reserva sobre su vida sentimental desde entonces. En 2023 declaró a la revista V que atiende primero las necesidades de sus hijos y después las suyas.

La modelo sudafricana, conocida por su trabajo con Victoria’s Secret, desfiló el pasado fin de semana en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, donde lució tres conjuntos distintos.

Mientras tanto, el libro Brady: An American Story and the Price of Greatness, de Lars Anderson, recientemente publicado, sostiene que Bündchen puso fin al matrimonio con la frase "no somos compatibles", tras un intento por salvar la relación.