Matan a balazos a predicador cuando regresaba de la iglesia en Cofradía, Cortés

Cortés, Honduras.- Un predicador identificado como Marvin Antonio Flores Reyes, de 42 años, fue asesinado a balazos este sábado 24 de octubre en las cercanías de su vivienda, ubicada en la colonia Sinaí de Cofradía, departamento de Cortés.

De acuerdo con los reportes preliminares, Flores Reyes se conducía en su motocicleta cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar de los hechos.

Tras recibir los disparos, el predicador quedó tendido boca arriba sobre un callejón de tierra, todavía con el casco de protección puesto, de acuerdo con los detalles publicados sobre la escena del crimen.