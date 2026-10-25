Matan a balazos a predicador cuando regresaba de la iglesia en Cofradía, Cortés

Cortés, Honduras.- Un predicador identificado como Marvin Antonio Flores Reyes, de 42 años, fue asesinado a balazos este sábado 24 de octubre en las cercanías de su vivienda, ubicada en la colonia Sinaí de Cofradía, departamento de Cortés.
De acuerdo con los reportes preliminares, Flores Reyes se conducía en su motocicleta cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar de los hechos.
Tras recibir los disparos, el predicador quedó tendido boca arriba sobre un callejón de tierra, todavía con el casco de protección puesto, de acuerdo con los detalles publicados sobre la escena del crimen.
Las primeras versiones indican que el ataque ocurrió cuando el hombre regresaba de la iglesia y estaba a pocos metros de llegar a su casa, donde fue sorprendido por los agresores.
Asimismo, se informó que Reyes vivía en una humilde casa de madera en la colonia Sinaí, donde los vecinos conocieron la noticia del violento hecho al escuchar una ráfaga de disparos que alertó a los habitantes del sector.
¿Quién era el predicador asesinado en Cofradía?
Según la información preliminar, Flores Reyes era predicador de la palabra de Dios y mantenía vínculos familiares directos con una agente de la Policía Municipal asignada al macrodistrito de Cofradía, de quien era esposo.
Sin embargo, las autoridades no han establecido si su labor religiosa o la conexión familiar con la funcionaria tienen alguna relación con el crimen.
Actuación policial
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena del crimen para acordonar el área y comenzar las primeras diligencias investigativas, además de recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura de personas sospechosas de participar en el asesinato ni se ha establecido públicamente el móvil del ataque.