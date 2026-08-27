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Pastor asesinado en Catacamas había denunciado ser objeto de persecución y amenazas

El pastor Malcon Hernández, quien también fue jugador en Liga Nacional, tildó de "corruptos" a unos pastores hace un par de meses

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 08:23
Pastor asesinado en Catacamas había denunciado ser objeto de persecución y amenazas

Malcon Hernández tenía 46 años y fue encontrado muerto junto a otra persona este 27 de agosto.

Foto: Cortesía redes

Catacamas, Olancho.- Malcon Oduber Hernández, exjugador de Liga Nacional que era pastor de la Iglesia Evangélica La Puerta al Cielo y que fue encontrado muerto la mañana de este 27 de agosto, había denunciado amenazas en el mes de junio.

Hernández, de 46 años de edad, fue hallado sin vida este jueves en el interior de una construcción en la colonia Santo Tomás de Catacamas.

Junto a él también estaba una persona identificada como Osman Antonio Cruz y, según reportes, recibieron una llamada para realizar un trabajo de medición de balconería; momentos después, sus familiares reportaron la desaparición de ambos.

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Denuncia

En la escena del crimen, las autoridades hallaron dos motocicletas pertenecientes al líder religioso y a su acompañante, con las que presuntamente se conducían al momento de su desaparición.

Malcon Hernández fue jugador de clubes en Honduras como Atlético Olanchano, Universidad y Olimpia en segunda división (reservas).

El 30 de junio, él había denunciado de manera pública ser objeto de persecución y amenazas.

Mediante su página de Facebook, aseguró en ese momento que fue el principal aportador de un templo en la colonia Cruz Roja en Catacamas. Además, denunció a unos pastores tildándoles de "corruptos" y aduciendo que "no les interesa más que el dinero o las estructuras".

"Estoy siendo objeto de persecución, amenazas y asecho para que nos salgamos de el dificio, primero obligándome a doblegarme y que gire en torno de sus exigencias aunque desde hace más de 9 años me desligue de ellos", abonó en la denuncia.

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Hernández enfatizó que la problemática se basaba en el uso y manejo de un templo. La Policía Nacional no ha informado si su muerte tiene relación con esta denuncia.

Agentes de la Policía se desplazaron rápidamente al lugar para acordonar el área, resguardar las evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el móvil de este doble homicidio e identificar a los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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