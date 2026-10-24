Joven usaba falsos comprobantes de pago creados con IA para comprar celulares; fue capturada en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Usando falsos comprobantes de pago elaborados con inteligencia artificial (IA), una mujer de 25 años fue capturada en San Pedro Sula, Cortés, por suponerla responsable de estafar a vendedores de celulares de alta gama.
Según el informe policial, la sospechosa identificaba a personas que ofrecían celulares en Facebook Marketplace y luego se comunicaba con ellas.
Una vez concretada la compra, la mujer enviar comprobantes falsos para hacer creer a los vendedores que ya había realizado las transferencias bancarias.
Sin embargo, lo raro en la compra es que nunca llegaba el dinero, pues utilizaba herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, para hacer los recibos falsos.
La denuncia de una de las víctimas permitió la intervención policial y la captura de la mujer en flagrancia. Durante el procedimiento, los agentes decomisaron dos teléfonos celulares.
De acuerdo con la información policial, la detenida registra 22 denuncias por estafa desde 2022. También enfrenta señalamientos por amenazas de muerte.
La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Policial Motorizada (UPOM) en un sector de la tercera avenida de la ciudad, luego de que una de las víctimas alertara a las autoridades mientras presuntamente intentaban engañarla durante la compra de un teléfono.
La mujer, de 25 años, es originaria y residente del barrio El Banco, en Choloma, Cortés, sospechosa del delito de estafa en su grado de ejecución inacabada.
La responsabilidad de la detenida deberá establecerse durante el proceso judicial correspondiente, mientras las autoridades continúan con las diligencias relacionadas con el caso.