Joven usaba falsos comprobantes de pago creados con IA para comprar celulares; fue capturada en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Usando falsos comprobantes de pago elaborados con inteligencia artificial (IA), una mujer de 25 años fue capturada en San Pedro Sula, Cortés, por suponerla responsable de estafar a vendedores de celulares de alta gama. Según el informe policial, la sospechosa identificaba a personas que ofrecían celulares en Facebook Marketplace y luego se comunicaba con ellas. Una vez concretada la compra, la mujer enviar comprobantes falsos para hacer creer a los vendedores que ya había realizado las transferencias bancarias.

Sin embargo, lo raro en la compra es que nunca llegaba el dinero, pues utilizaba herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, para hacer los recibos falsos. La denuncia de una de las víctimas permitió la intervención policial y la captura de la mujer en flagrancia. Durante el procedimiento, los agentes decomisaron dos teléfonos celulares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la información policial, la detenida registra 22 denuncias por estafa desde 2022. También enfrenta señalamientos por amenazas de muerte.