Hondureña fngió su secuestro dos veces y usó imágenes creadas con IA para simular que estaba golpeada

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer de 23 años fue capturada en la colonia La Unión, en Francisco Morazán, señalada de fingir su secuestro en dos ocasiones y utilizar imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) para convencer a su pareja de que estaba siendo golpeada y necesitaba ayuda económica. La sospechosa, identificada como Arelis Sarahí Cruz Carranza, de 23 años, es originaria de la aldea San Ramón, en Linaca, Choluteca. La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros, en cumplimiento de una orden de captura emitida el 1 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, por los presuntos delitos de simulación de infracción inexistente, en este caso secuestro, y uso de documentos falsos.

Usó inteligencia artificial para simular lesiones

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría fingido estar secuestrada en dos ocasiones, denunciadas por sus familiares el 21 de abril y el 1 de junio de 2026, con el supuesto propósito de obtener dinero de su pareja sentimental. Las diligencias realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestros permitieron esclarecer los hechos y determinar que la sospechosa presuntamente utilizó herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes que simulaban lesiones y hematomas, así como documentación hospitalaria falsa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con ese material, habría hecho creer a su pareja que sus supuestos captores la golpeaban y que, debido a las lesiones, se encontraba ingresada en un centro asistencial. Según el informe policial, el objetivo era dar credibilidad a la historia y conseguir dinero. La investigación señala que la mujer logró inicialmente que se realizara un depósito de 2,000 lempiras.

Admitió haber planificado los supuestos secuestros