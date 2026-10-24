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Corriente de río Dorado arrastra vehículo y deja una mujer muerta en Tela, Atlántida

Susana Sabillón murió luego de que la corriente del río Dorado arrastrara el vehículo en el que viajaba con su esposo, quien logró sobrevivir al incidente

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 14:27
Corriente de río Dorado arrastra vehículo y deja una mujer muerta en Tela, Atlántida

Se informó que el cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue de La Ceiba, donde se realizarán los procedimientos necesarios antes de su entrega a los familiares.

 Fotos: Cortesía redes

Atlántida, Honduras.- Una mujer identificada como Susana Sabillón, originaria de la aldea Pajuiles, perdió la vida este viernes 23 de octubre luego de que el vehículo en el que se transportaba junto a su esposo fuera arrastrado por la fuerte corriente del río Dorado, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

Tras conocerse lo sucedido, elementos del Cuerpo de Bomberos y pobladores de la zona se movilizaron para participar en las labores de búsqueda y tratar de localizar a los ocupantes del vehículo.

Minutos después de iniciado el operativo, las personas que colaboraban en las labores de rescate encontraron el cuerpo sin vida de Sabillón.

Por su parte, el esposo de la víctima logró salir del río y sobrevivir al incidente; hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre su estado de salud ni la identidad del afectado.

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Asimismo, se informó que el cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue de La Ceiba, donde se realizarán los procedimientos necesarios antes de su entrega a los familiares.

Serán las autoridades correspondientes las encargadas de esclarecer las circunstancias en las que el automóvil terminó dentro del río Dorado, así como las condiciones en las que se encontraba el afluente al momento del incidente.

Precaución

El hecho vuelve a poner de manifiesto los peligros que representan las corrientes de agua, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el caudal de los ríos puede aumentar repentinamente y convertirse en una amenaza para quienes transitan por sus alrededores.

Ante estas situaciones, las autoridades de prevención recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas cuando presentan corrientes fuertes, incluso si la profundidad del agua parece reducida.

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De igual forma, se aconseja buscar rutas alternas y esperar hasta que existan condiciones seguras para continuar el recorrido, con el propósito de prevenir tragedias y proteger la vida de los conductores y sus acompañantes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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