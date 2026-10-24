Corriente de río Dorado arrastra vehículo y deja una mujer muerta en Tela, Atlántida

Atlántida, Honduras.- Una mujer identificada como Susana Sabillón, originaria de la aldea Pajuiles, perdió la vida este viernes 23 de octubre luego de que el vehículo en el que se transportaba junto a su esposo fuera arrastrado por la fuerte corriente del río Dorado, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

Tras conocerse lo sucedido, elementos del Cuerpo de Bomberos y pobladores de la zona se movilizaron para participar en las labores de búsqueda y tratar de localizar a los ocupantes del vehículo.

Minutos después de iniciado el operativo, las personas que colaboraban en las labores de rescate encontraron el cuerpo sin vida de Sabillón.

Por su parte, el esposo de la víctima logró salir del río y sobrevivir al incidente; hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre su estado de salud ni la identidad del afectado.