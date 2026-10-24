Óscar busca enfrentar el proceso en libertad por muerte de María Fernanda: ¿cuándo se conocerá su futuro?

La acusación establece que Ramírez Melgar disparó inicialmente contra el conductor y lo hirió en un brazo. Posteriormente, el vehículo regresó e intentó embestir a los tres jóvenes. Fue entonces cuando se produjo una segunda ráfaga de disparos. Uno de los proyectiles atravesó el vidrio trasero del vehículo e impactó en la parte posterior de la cabeza de María Fernanda Alemán.