Óscar busca enfrentar el proceso en libertad por muerte de María Fernanda: ¿cuándo se conocerá su futuro?

El proceso judicial que enfrenta Óscar Armando Ramírez Melgar, acusado por la muerte de la estudiante de Derecho María Fernanda Alemán, entra en una nueva etapa. ¿Qué beneficios busca el acusado? Aquí los detalles.
El acusado por la muerte de María Fernanda Alemán ha solicitado que se analice la sustitución de la prisión preventiva por medidas sustitutivas.
La audiencia en la que se analizaría la solicitud estaba programada para el jueves 22 de octubre de 2026, pero fue reprogramada para el próximo lunes 26 de octubre, a la espera de una resolución judicial.
La defensa de Óscar Armando Ramírez Melgar se presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que el acusado pueda enfrentar el proceso en libertad mientras continúan las diligencias judiciales.
La Sala de lo Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado por la defensa. Tras esa decisión favorable, se ordenó al órgano jurisdiccional que conoce el caso revisar la situación de Ramírez Melgar.
Ramírez Melgar permanece recluido bajo prisión preventiva, pero, a más de un año del crimen de Alemán, busca enfrentar el proceso en libertad. ¿El Ministerio Público está de acuerdo con la solicitud o se opone?
El Ministerio Público se opuso a la sustitución de la prisión preventiva y solicitó que se mantenga la medida, al considerar que persisten las condiciones que justificaron que el acusado permanezca privado de libertad.
María Fernanda Alemán, estudiante de Derecho, murió el 9 de febrero de 2025, después de recibir un disparo cuando se encontraba dentro de un vehículo frente a un condominio de la colonia Figueroa, en San Pedro Sula., Cortés, al norte de Honduras.
De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima había llegado alrededor de las 6:30 de la mañana a un condominio de la colonia Figueroa para recoger algunas pertenencias. Cuando se retiraba del lugar, el acusado habría disparado en varias ocasiones y uno de los proyectiles alcanzó la cabeza de María Fernanda.
La acusación establece que Ramírez Melgar disparó inicialmente contra el conductor y lo hirió en un brazo. Posteriormente, el vehículo regresó e intentó embestir a los tres jóvenes. Fue entonces cuando se produjo una segunda ráfaga de disparos. Uno de los proyectiles atravesó el vidrio trasero del vehículo e impactó en la parte posterior de la cabeza de María Fernanda Alemán.