Cuña de alta presión dejará lluvias en el norte y nororiente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una cuña de alta presión sobre Honduras generará vientos del norte, lluvias y chubascos de débiles a moderados en algunas regiones del territorio este sábado 24 de octubre, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El pronosticador explicó que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sector norte y nororiente del país, donde se esperan lluvias y chubascos ocasionalmente dispersos. En el occidente y la zona central se registrarán precipitaciones débiles y aisladas, mientras que las demás regiones presentarán condiciones bastante estables y secas, según el reporte meteorológico.

“Se mantiene la influencia de una cuña de alta presión sobre el territorio nacional generando lo que son vientos del norte, lluvias y chubascos de débiles a moderados ocasionalmente dispersos”, detalló Ochoa. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies, un rango que también se pronostica para la costa norte de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Temperaturas por región

Para Tegucigalpa, el pronóstico establece una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 20 °C durante la jornada del sábado. En la región central se esperan temperaturas de hasta 28 °C y una mínima de 22 °C. En la región insular, los valores oscilarán entre una máxima de 27 °C y una mínima de 25 °C. Para la región norte, Ochoa indicó que la temperatura máxima alcanzará los 28 °C, mientras que la mínima será de 24 °C.