Cuña de alta presión dejará lluvias en el norte y nororiente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una cuña de alta presión sobre Honduras generará vientos del norte, lluvias y chubascos de débiles a moderados en algunas regiones del territorio este sábado 24 de octubre, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El pronosticador explicó que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sector norte y nororiente del país, donde se esperan lluvias y chubascos ocasionalmente dispersos.
En el occidente y la zona central se registrarán precipitaciones débiles y aisladas, mientras que las demás regiones presentarán condiciones bastante estables y secas, según el reporte meteorológico.
“Se mantiene la influencia de una cuña de alta presión sobre el territorio nacional generando lo que son vientos del norte, lluvias y chubascos de débiles a moderados ocasionalmente dispersos”, detalló Ochoa.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies, un rango que también se pronostica para la costa norte de Honduras.
Temperaturas por región
Para Tegucigalpa, el pronóstico establece una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 20 °C durante la jornada del sábado.
En la región central se esperan temperaturas de hasta 28 °C y una mínima de 22 °C. En la región insular, los valores oscilarán entre una máxima de 27 °C y una mínima de 25 °C.
Para la región norte, Ochoa indicó que la temperatura máxima alcanzará los 28 °C, mientras que la mínima será de 24 °C.
En la región oriental se prevé una máxima de 30 °C y una mínima de 23 °C. En el sur del país se registrará la temperatura más alta del pronóstico, con 35 °C de máxima y 25 °C de mínima.
Por su parte, la región occidental tendrá una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 15 °C, de acuerdo con los datos proporcionados por el pronosticador de turno de Cenaos.
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