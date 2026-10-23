Investigan muerte de joven de 21 años por sospecha de dengue en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias investigan la muerte de una joven de 21 años que falleció en el Hospital General del Sur, en Choluteca, luego de ingresar con síntomas sospechosos de dengue grave. El epidemiólogo de la Región Sanitaria, Douglas Abelar, informó que la paciente ingresó al centro hospitalario durante la madrugada del miércoles y falleció entre la tarde y la noche del día siguiente, por lo que se inició el proceso de investigación para determinar la causa de su muerte. "Nosotros ya estamos haciendo las investigaciones respectivas porque aún que ingresó con diagnóstico clínico por dengue, los primeros exámenes laboratoriales que le hicieron en el hospital salieron negativos por esta enfermedad, pero necesitamos hacer los exámenes confirmatorios", dijo.

Por esa razón, las autoridades enviaron las muestras de sangre a Tegucigalpa para realizar pruebas confirmatorias que permitan establecer si la joven padecía dengue y si esta enfermedad estuvo relacionada con su fallecimiento. El funcionario explicó que el diagnóstico clínico inicial se basó en los síntomas que presentaba la paciente y en la circulación del virus en el departamento de Choluteca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, aclaró que la sospecha médica no es suficiente para confirmar el caso, por lo que será necesario esperar los resultados de las pruebas de laboratorio antes de establecer si se trata de una muerte asociada al dengue grave. Choluteca es una zona endémica para el dengue, por lo que la presencia del virus continúa siendo una preocupación para las autoridades sanitarias, incluso después de períodos en los que se registra una disminución de los casos.