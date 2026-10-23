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Zambrano: orden de captura contra Redondo es consecuencia de sus acciones ilegales

El funcionario rechazó los señalamientos de persecución política planteados por dirigentes de Libre y reafirmó que es consecuencia de las ilegalidades hechas en el periodo anterior

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 14:27
Zambrano: orden de captura contra Redondo es consecuencia de sus acciones ilegales

Durante un recorrido por el proyecto de cárcel abandonada en La Acequia, Santa Bárbara, Zambrano se refirió a las acciones que deberán ejecutar las autoridades para cumplir las disposiciones judiciales.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.-La orden de detención contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, responde a las acciones que cometió al margen de la ley durante el período anterior, afirmó este viernes 23 de octubre el actual titular del Legislativo, Tomás Zambrano.

El funcionario rechazó los señalamientos de persecución política planteados por dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre) tras conocerse las medidas judiciales contra Redondo.

Zambrano sostuvo que las acciones judiciales contra su predecesor y otros exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso son consecuencia de decisiones tomadas durante la administración anterior.

Seguridad confirmó que recibió las órdenes de captura de Luis Redondo y Edis Moncada

El Poder Judicial confirmó que existe un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra Redondo y exmiembros de la Comisión Permanente, por hechos relacionados con presuntos ataques a la democracia y vulneraciones al proceso electoral general de noviembre de 2025.

Posteriormente, trascendió que la jueza a cargo del caso ordenó la detención de Redondo y del exdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Antonio Moncada.

Durante un recorrido por el proyecto de cárcel abandonada en La Acequia, Santa Bárbara, Zambrano se refirió a las acciones que deberán ejecutar las autoridades para cumplir las disposiciones judiciales.

“Hemos escuchado que se emitió la alerta internacional y allí serán los entes encargados, la Policía, Interpol, Secretaría de Seguridad, que ejecuten este tipo de acciones”, expresó ante periodistas.

Fijan para la próxima semana audiencia de declaración de imputados del caso comisión permanente

Zambrano recuerda señalamientos contra la directiva anterior

El presidente del Congreso aseguró que durante el gobierno anterior, cuando se desempeñaba como miembro de la oposición, denunció presuntos delitos y abusos de poder atribuidos a la directiva encabezada por Redondo.

“Revisen mis declaraciones de hace cuatro años: todos los señalamientos, delitos y abusos que cometieron desde la junta directiva ilegal y desde la Comisión Permanente”, manifestó Zambrano.

En secretividad la acusación contra Luis Redondo y diputados de la Comisión Permanente

El titular del Legislativo sostuvo que en ese momento advirtió sobre actuaciones que, según sus señalamientos, se cometieron desde las propias instituciones del Estado.

“Lo que puedo decir es que es consecuencia de sus acciones al margen de la ley”, agregó al referirse a las recientes medidas judiciales contra el exfuncionario.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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