Zambrano: orden de captura contra Redondo es consecuencia de sus acciones ilegales

Tegucigalpa, Honduras.-La orden de detención contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, responde a las acciones que cometió al margen de la ley durante el período anterior, afirmó este viernes 23 de octubre el actual titular del Legislativo, Tomás Zambrano. El funcionario rechazó los señalamientos de persecución política planteados por dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre) tras conocerse las medidas judiciales contra Redondo. Zambrano sostuvo que las acciones judiciales contra su predecesor y otros exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso son consecuencia de decisiones tomadas durante la administración anterior.

El Poder Judicial confirmó que existe un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra Redondo y exmiembros de la Comisión Permanente, por hechos relacionados con presuntos ataques a la democracia y vulneraciones al proceso electoral general de noviembre de 2025. Posteriormente, trascendió que la jueza a cargo del caso ordenó la detención de Redondo y del exdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Antonio Moncada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante un recorrido por el proyecto de cárcel abandonada en La Acequia, Santa Bárbara, Zambrano se refirió a las acciones que deberán ejecutar las autoridades para cumplir las disposiciones judiciales. “Hemos escuchado que se emitió la alerta internacional y allí serán los entes encargados, la Policía, Interpol, Secretaría de Seguridad, que ejecuten este tipo de acciones”, expresó ante periodistas.

Zambrano recuerda señalamientos contra la directiva anterior

El presidente del Congreso aseguró que durante el gobierno anterior, cuando se desempeñaba como miembro de la oposición, denunció presuntos delitos y abusos de poder atribuidos a la directiva encabezada por Redondo. “Revisen mis declaraciones de hace cuatro años: todos los señalamientos, delitos y abusos que cometieron desde la junta directiva ilegal y desde la Comisión Permanente”, manifestó Zambrano.