En secretividad la acusación contra Luis Redondo y diputados de la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público solicitó al juzgado de letras designado mantener en secretividad el proceso penal contra los diputados de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, acusados de 21 delitos cometidos durante la gestión legislativa 2022-2026. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó a EL HERALDO que la jueza Anny Ochoa, quien conoce la causa, ya tiene en su poder toda la documentación relacionada con el requerimiento fiscal. Sin embargo, la Fiscalía pidió este jueves que el expediente permanezca bajo reserva. “La jueza tiene en su poder todos los documentos, pero el Ministerio Público le solicitó secretividad en el caso este jueves”, explicó el funcionario. No obstante, el funcionario apuntó que la reserva de información podría alcanzar los primeros pasos del proceso judicial; como la audiencia de declaración de imputado y audiencia inicia.

En el proceso, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) atribuye al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y delitos de violación de los deberes de los funcionarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Código Penal reza que la perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, establecida en el artículo 541, contempla penas de tres a seis años de prisión. En cuanto a la usurpación de funciones, el artículo 471 contempla de uno a cuatro años de prisión, el artículo 499, referido a la violación de los deberes de los funcionarios, contempla la inhabilitación especial de tres a seis años. La diputada Luz Angélica Smith, exsecretaria del Poder Legislativo, es señala por presunta falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. En el expediente además figuran Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña. Asimismo, el Ministerio Público acusa al exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, por presunta violación de los deberes de los funcionarios.

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