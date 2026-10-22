Congreso ignorará la mayoría de observaciones de la CSJ a las reformas penales

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional no tomará en cuenta la mayoría de las observaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a las reformas del Código Penal y del Código Procesal Penal, anunció este jueves el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien defendió la necesidad de aprobar medidas más severas para combatir la criminalidad en Honduras.

“Nosotros tomamos la determinación”, afirmó Zambrano al referirse a la opinión remitida por la CSJ sobre el proyecto de decreto que contempla nuevas disposiciones para enfrentar el terrorismo, las maras, las pandillas y otras estructuras criminales.

El titular del Legislativo sostuvo que las observaciones del Poder Judicial serán recibidas como parte del procedimiento, pero insistió en que corresponde al Congreso decidir sobre el contenido y la aprobación de las reformas. “La opinión la vamos a tomar como un requisito porque las observaciones que tiene la Corte, con el respeto, es opinión, porque esto es independencia de poder; ellos hacen su trabajo y nosotros tomamos la determinación”, expresó durante un conversatorio con alcaldes de todo el país, realizado en la zona del Lago de Yojoa.

.Reformas pese a las objeciones

Zambrano argumentó que el país necesita decisiones firmes para recuperar la seguridad y evitar que las organizaciones criminales continúen operando. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A su criterio, las consideraciones de la CSJ responden a una visión más garantista en materia de derechos humanos, mientras que el Legislativo busca establecer herramientas excepcionales contra estructuras calificadas como terroristas.

“Aquí o se toman decisiones o se enfrenta al crimen o se pone orden contra las maras y pandillas y se sacan de las calles y se recluyen en centros de máxima seguridad”, manifestó. El presidente del Congreso insistió en que las medidas deben avanzar pese a las diferencias entre ambos poderes del Estado. “Si no tomamos esa decisión, no vamos a recobrar la paz y la seguridad”, sentenció.

Detenciones de hasta 48 horas

Entre las disposiciones planteadas figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar requerimientos fiscales después de una captura. Zambrano aclaró que esta medida se aplicaría de manera excepcional a casos relacionados con terrorismo, maras, pandillas y criminalidad de alta peligrosidad, y no a los ciudadanos comunes. El paquete también contempla supuestos específicos para realizar allanamientos sin una orden judicial previa, así como la valoración de tatuajes como elemento de prueba cuando estos sean alusivos a maras y pandillas.

Sobre este último punto, el funcionario precisó que la disposición no estaría dirigida a tatuajes decorativos.

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