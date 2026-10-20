Opinión de la CSJ llega al Congreso y reformas penales se discutirán la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional recibió este martes 20 de octubre la opinión jurídica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre un nuevo paquete de reformas penales impulsado para fortalecer las acciones contra la criminalidad. El documento será remitido a la Comisión Especial de Defensa y Seguridad, que deberá conocerlo antes de que las modificaciones entren a discusión en el pleno legislativo. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, informó durante la sesión que la intención es comenzar a discutir las reformas el próximo martes 27 de octubre, una vez que la comisión correspondiente tenga en sus manos el pronunciamiento del Poder Judicial.

“Esta opinión se va a estar remitiendo a la Comisión Especial de Defensa y Seguridad para que la próxima semana, el día martes para ser más específico, estemos discutiendo estas reformas que son de mucha importancia para nuestro país”, expresó Ledezma. La comunicación fue enviada por el magistrado presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo Paredes, mediante el oficio PCSJ número 0511-2026, fechado el 20 de octubre. En la carta se confirma la remisión de las certificaciones que contienen las opiniones jurídicas solicitadas por el Legislativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La solicitud remitida al Poder Judicial comprende dos proyectos. El primero plantea reformar por adición el artículo 30 del Código Penal, contenido en el decreto 130-2017, para incorporar un numeral relacionado con las causas de exención de responsabilidad penal bajo la figura denominada Casa Segura.