Presidente del CMH acude al MP tras ser citado por denuncia contra paro de médicos

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, compareció este jueves ante el Ministerio Público, tras ser citado en atención a una denuncia por la suspensión de servicios médicos durante las asambleas informativas que el gremio mantiene desde hace más de 45 días. La investigación responde a posibles afectaciones al derecho a la salud de la población, mientras el conflicto entre los médicos y las autoridades del gobierno continúan debido a exigencia de salarios pendientes y otros reclamos laborales del sector salud. A su llegada a las instalaciones de la Fiscalía, Samuel Santos aseguró desconoce si hay más profesionales citados, pues él solo tiene conocimiento de tres médicos citados. El presidente del gremio, aclaró que su citación fue individual y en carácter de testigo y no como investigado.

También refirió que aunque le giraron una citación no conoce "quién presentó la denuncia ni que delitos se señalan en la denuncia". Amplió que aunque "cualquier persona puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público, el problema es demostrar en el estamento jurídico nacional que en realidad existe la comisión de un delito". Ante el fracaso en la mesa de negociaciones, Santos señaló que han solicitado una ampliación del diálogo pero no han obtenido respuesta. "Quien está violentando el derecho humano y constitucional de los dos sectores, tanto del gremio salud como de la población que acude a los hospitales, es el Estado de Honduras", apuntó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El sistema de salud pública de Honduras enfrenta un paro de labores que alcanzó los 45 días. Las asambleas informativas de los médicos se mantienen en medio de las protestas por salarios pendientes de pago por parte del Gobierno. La junta directiva del Colegio Médico de Honduras mantiene su postura de continuar con las asambleas informativas hasta que el Gobierno haga efectivo el 100 % de los pagos atrasados.