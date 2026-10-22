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Presidente del CMH acude al MP tras ser citado por denuncia contra paro de médicos

La investigación busca determinar posibles afectaciones al derecho a la salud, mientras continúa el conflicto por salarios pendientes y reclamos laborales

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 10:38
Presidente del CMH acude al MP tras ser citado por denuncia contra paro de médicos

Santos considera que quien está violentando el derecho humano y constitucional del gremio y de la población es el Estado de Honduras por incumplir los acuerdos.

Captura de video.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, compareció este jueves ante el Ministerio Público, tras ser citado en atención a una denuncia por la suspensión de servicios médicos durante las asambleas informativas que el gremio mantiene desde hace más de 45 días.

La investigación responde a posibles afectaciones al derecho a la salud de la población, mientras el conflicto entre los médicos y las autoridades del gobierno continúan debido a exigencia de salarios pendientes y otros reclamos laborales del sector salud.

A su llegada a las instalaciones de la Fiscalía, Samuel Santos aseguró desconoce si hay más profesionales citados, pues él solo tiene conocimiento de tres médicos citados. El presidente del gremio, aclaró que su citación fue individual y en carácter de testigo y no como investigado.

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También refirió que aunque le giraron una citación no conoce "quién presentó la denuncia ni que delitos se señalan en la denuncia". Amplió que aunque "cualquier persona puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público, el problema es demostrar en el estamento jurídico nacional que en realidad existe la comisión de un delito".

Ante el fracaso en la mesa de negociaciones, Santos señaló que han solicitado una ampliación del diálogo pero no han obtenido respuesta. "Quien está violentando el derecho humano y constitucional de los dos sectores, tanto del gremio salud como de la población que acude a los hospitales, es el Estado de Honduras", apuntó.

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El sistema de salud pública de Honduras enfrenta un paro de labores que alcanzó los 45 días. Las asambleas informativas de los médicos se mantienen en medio de las protestas por salarios pendientes de pago por parte del Gobierno.

La junta directiva del Colegio Médico de Honduras mantiene su postura de continuar con las asambleas informativas hasta que el Gobierno haga efectivo el 100 % de los pagos atrasados.

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Los representantes del gremio reportan que 727 médicos contratados y de interinato tienen pendientes pagos salariales correspondientes a períodos de entre uno y nueve meses. Por su parte, Eduardo Midence, viceministro de Salud, sostiene que se ha pagado al 97 % del personal sanitario.

Aunque se han celebrado varios diálogos entre las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y la junta directiva del Colegio Médico de Honduras, no se ha llegado a acuerdos para resolver la crisis sanitaria.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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