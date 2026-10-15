39 días de asambleas: más de 40,000 consultas y 4,000 cirugías suspendidas

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de hondureños continúan enfrentando las consecuencias de un conflicto que no han provocado, pero que afecta directamente su salud. Para hoy jueves, las asambleas informativas de los médicos cumplen 39 días, mientras pacientes de hospitales y centros de salud públicos siguen sin recibir consultas, esperan una cirugía o deben regresar a sus hogares sin una respuesta a sus padecimientos. A nivel nacional se contabilizan más de 40,000 consultas externas no atendidas durante el conflicto, según cifras proporcionadas por el viceministro de Salud, Miguel Ángel Castillo; sin embargo, la cifra podría ser mayor. El funcionario indicó, además, que durante los primeros 37 días de las asambleas, se suspendieron alrededor de 4,000 cirugías electivas a nivel nacional.

Estas cifras se traducen en pacientes que dependen exclusivamente de la red sanitaria pública, especialmente los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, quienes necesitan seguimiento especializado y los que tienen pendiente una intervención quirúrgica. Aunque para los médicos las asambleas representan una lucha gremial, para los miles de pacientes la suspensión de una consulta no representa únicamente una fecha perdida, sino el retraso en un diagnóstico, la continuidad de un tratamiento o la posibilidad de no recibir atención a tiempo.

La crisis también afecta a quienes viajan desde otros municipios a los principales hospitales del país. Algunos deben asumir gastos de transporte y alimentación para llegar a los establecimientos, sin tener la certeza de que serán atendidos. “Estamos desarrollando las estrategias necesarias para que, una vez que los médicos vuelvan a trabajar, podamos tener horarios extendidos y poder aumentar las capacidades públicas para seguir operando pacientes”, dijo el viceministro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Conflicto

La suspensión de las atenciones médicas mantiene a la población en medio de una disputa entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH), que exige el pago de salarios atrasados a sus agremiados. Aunque ambas partes aseguran estar dispuestas a resolver el conflicto, todavía no existe un acuerdo que permita restablecer plenamente los servicios sanitarios. Desde la Secretaría de Salud sostienen que han avanzado en la regularización de los salarios pendientes y buscan una salida negociada con el gremio médico. Castillo aseguró que son entre 200 y 250 profesionales pendientes de recibir sus pagos. “Queremos cero conflicto, queremos ser responsables, ponernos al día con los pagos y que entiendan que la voluntad la hemos tenido”, afirmó. No obstante, el presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, cuestionó el ritmo de las acreditaciones de pagos y aseguró que la propuesta planteada por las autoridades para pagar a 20 médicos por semana resulta insuficiente frente a la cantidad de profesionales que llevan meses esperando sus salarios.

Santos afirmó que hay médicos a quienes se les adeudan hasta seis meses y sostuvo que el gremio está dispuesto a suspender las medidas de presión cuando se cumpla con los pagos pendientes. “Nosotros estamos listos para suspender las asambleas informativas en el momento que le paguen a los médicos”, expresó. El presidente del CMH reconoció que el conflicto tiene dos sectores perjudicados, que son los trabajadores de la salud que reclaman sus salarios y la población que necesita atención médica. Por lo que responsabilizó al Gobierno por la falta de una solución y sostuvo que no se puede garantizar un derecho constitucional vulnerando otro. Santos cuestionó que, pese a los anuncios del Gobierno sobre la disponibilidad de recursos para cumplir con las obligaciones salariales, todavía existan profesionales sin recibir el dinero correspondiente a su trabajo.

Medidas

Con las asambleas del gremio médico se está negando el derecho a la salud a la población más vulnerable, por lo que se de continuar más este conflicto podrían aplicarse medidas laborales establecidas en la ley. “Si se sigue con este tema, si se sigue sintiendo que ya la lucha no pareciera gremial, sino más bien termina agarrando tintes políticos o de otra índole, definitivamente yo creo que la ley va a haber que aplicarla”, advirtió el ministro de Trabajo, Fernando Puerto. El funcionario manifestó que los médicos pendientes de salarios corresponden a una parte minoritaria y que varios casos presentan problemas administrativos que han dificultado la acreditación de los pagos. Otros casos corresponden a profesionales que comenzaron a trabajar bajo acuerdos verbales y sin que estuviera definida su línea presupuestaria en la Secretaría de Salud, señaló el ministro.

Dolor e indignación expresan pacientes al no ser atendidos