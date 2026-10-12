Marvin Ponce: "No podemos poner de rodillas a un pueblo por un 'pinche' salario que se debe a un médico"

Tegucigalpa, Honduras.- Marvin Ponce, asesor del gobierno de Nasry Asfura, cuestionó al gremio médico tras permanecer más de 30 días en asambleas informativas por el atraso en sus pagos. Según el gobierno, ya se ha cubierto el 95% de los pagos reclamados por los galenos, pero otros sectores afirman que es falso. José Miguel Castillo, viceministro de Salud, informó que se ha avanzado en el cumplimiento del 95% de las obligaciones salariales y que las autoridades continúan trabajando para resolver los casos pendientes.

No obstante, el diputado y médico Carlos Umaña aclaró que "les pagaron tres meses y les adeudan cinco meses". Ante esta situación, Marvin Ponce aseguró que "se están haciendo grandes esfuerzos para mejorar el tema de la salud. Se le pagó al 96% de los médicos y por 4% de los médicos que no les han pagado seguirá paralizado". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ponce añadió que "hay algunos que tienen doble plaza y algunos están con licencia. A algunos les hicieron un acuerdo pirujo sin establecer una estructura presupuestaria; el dinero ahí está para pagarles, pero no se les puede pagar porque se incurre en un delito". Según el asesor, los médicos que han cobrado su salario deberían atender y no continuar con las asambleas informativas. "No se vale que por un poco de médicos que no se le pague esté paralizado todo el sistema de salud público si al final el afectado es el pueblo hondureño. Las huelgas en el sistema médico deben ser revisadas y si es posible, erradicarlas. Tiene que haber un protocolo de solución de conflictos".