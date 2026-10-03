Médicos cuestionan compra de hospital para descongestionar el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- La propuesta del presidente Nasry Asfura de comprar un hospital que ya está en funcionamiento abrió un nuevo debate entre médicos, exfuncionarios y autoridades universitarias sobre cuál debe ser la estrategia para reducir la presión que enfrenta el Hospital Escuela. El mandatario anunció esta semana que su administración analiza adquirir un centro asistencial equipado para trasladar parte de los servicios que actualmente funcionan en el Hospital Escuela, principalmente consulta externa y emergencia. La intención, explicó, es distribuir la demanda y permitir que el principal hospital público del país sea remodelado y equipado. "La idea de comprar este hospital que ya está funcionando es para quitarle ese gran trabajo, esa gran carga que tiene el Hospital Escuela. Queremos llevar la consulta externa y emergencia a este hospital para que el Hospital Escuela pueda trabajar", declaró Asfura. El planteamiento, sin embargo, encontró cuestionamientos entre médicos que consideran necesario conocer primero las características del inmueble que se pretende adquirir y determinar si realmente tendría capacidad para aliviar la demanda del Hospital Escuela. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El exsecretario de Salud José Manuel Matheu cuestionó la capacidad que podrían tener los hospitales privados de Tegucigalpa para responder a la magnitud del problema. "¿Qué hospital en Tegucigalpa tiene más de 30 camas? Ninguno", señaló, al poner en duda que la adquisición de un centro privado pueda representar una solución suficiente para el déficit de camas. Matheu también cuestionó que se plantee una nueva adquisición mientras permanecen pendientes varios proyectos hospitalarios impulsados durante la administración anterior. Entre ellas, se encuentran obras que han enfrentado suspensiones, investigaciones o dificultades relacionadas con su financiamiento y equipamiento. Por su parte, el médico y diputado Carlos Umaña, considera que trasladar la consulta externa a otro inmueble no necesariamente resolvería el problema central de saturación del Hospital Escuela. Umaña también cuestionó la situación de los hospitales cuya construcción quedó pendiente. El diputado indicó que uno de los principales problemas de la alta demanda del Hospital Escuela son los accidentes de tránsito que llenan la emergencia del principal centro asistencial. Por ello propuso que se construyan los dos hospitales de trauma que se plantearon durante la administración anterior, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula.

Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), calificó como una "decisión equivocada" el anuncio del Gobierno. "Es una decisión equivocada de parte del gobierno, nada más de tantas equivocaciones que están cometiendo en salud pública, entonces eso se suma ya a las muchas tantas anteriores", declaró. Santos sostuvo que, en lugar de adquirir un hospital privado, se debería investigar si existen anomalías relacionadas con la contratación de las empresas encargadas de construir hospitales públicos. Agregó que la infraestructura de los hospitales privados no responde a las mismas necesidades de un hospital público. Mientras los médicos cuestionan la capacidad que tendría un hospital privado para resolver la demanda, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) surgió otra propuesta.