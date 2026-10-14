Jorge Cálix anuncia que el Partido Liberal no apoyará más decretos de emergencia

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal de Honduras no respaldará una nueva renovación de los decretos de emergencia sanitaria debido a que, según el jefe de bancada, Jorge Cálix, las medidas implementadas por el gobierno no han generado resultados en la reducción de la mora quirúrgica ni han permitido normalizar los servicios de salud en el país.

“El voto de confianza que nosotros dimos al principio de este gobierno, así como el voto de confianza que dieron los hondureños, se ha agotado en materia de salud y no podríamos nosotros seguir apoyando que se prolonguen los decretos de emergencia que no han dado ningún resultado, la mora quirúrgica no bajó”, expresó Cálix. Asimismo, el parlamentario cuestionó que los hondureños lleven más de seis semanas sin contar con los servicios normales en el sistema sanitario, una situación que calificó como inaceptable ante la prolongada problemática que enfrenta el sector. “El pueblo hondureño no puede seguir siendo rehén de un sistema que no funciona. Más de seis semanas sin tener servicios normales en el sistema de salud en el país es inaudito. Eso no lo podemos permitir”, manifestó.

Por otra parte, Cálix respaldó las exigencias del gremio médico para que se cumpla con el pago de sus salarios, aunque pidió aclarar la diferencia entre las denuncias de los profesionales de la salud y la versión del gobierno, que sostiene que ha cumplido con el 96% de los pagos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “El Partido Liberal respalda la lucha de los médicos en exigir su pago, sin duda. Ahora, el gobierno dice que le ha pagado al 96%, entonces, aquí tenemos dos posturas: una dice ‘no me han pagado y estoy en huelga’ y otro le dice: ‘ya le pagué’”, señaló. Ante esta contradicción, el diputado pidió a las autoridades correspondientes que presenten información verificable sobre los pagos realizados para que los medios de comunicación puedan conocer los datos y determinar cuál de las dos versiones corresponde a la realidad. “¿Quién miente? Uno miente, uno de los dos miente. ¿Qué quiere el pueblo hondureño? Saber quién es el mentiroso”, cuestionó.

En ese sentido, solicitó que se den a conocer los listados de los médicos que supuestamente ya recibieron sus salarios y de aquellos que todavía tienen pagos pendientes, con el propósito de comprobar el porcentaje anunciado por las autoridades. “Yo le pido a la Secretaría de Seguridad que ponga a conocimiento de ustedes, los medios de comunicación, para que le informen a los hondureños el estado de esos médicos a los que ya le pagó, a ver si es verdad que da al 96%”, expresó. Finalmente, Cálix cuestionó la gestión gubernamental en materia sanitaria y consideró que fue un error no designar a una persona dedicada exclusivamente a atender los problemas del sector, al tiempo que rechazó que las autoridades sustenten sus resultados únicamente en estadísticas.