Médicos presentan recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reactivación Económica

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) presentó un recurso de inconstitucionalidad este miércoles ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, tras asegurar que la normativa provocó despidos de médicos en instituciones del Estado. El presidente del CMH, Samuel Santos, informó que el gremio interpuso el recurso en "representación de los profesionales que acudieron al colegio y otorgaron poderes para que defendieran sus derechos ante el órgano de justicia". "Lo hacemos en virtud de ese decreto se han despedido colegas en dependencias del Estado, y se pretende seguir haciéndolo, por lo que nosotros en defensa de nuestros compañeros que han llegado al Colegio Médico y han firmado un poder para representarlos, estamos presentando ese recurso de inconstitucionalidad", aseguró.

Piden independencia judicial

El presidente del Colegio Médico manifestó que espera que la Sala de lo Constitucional resuelva el recurso con independencia y sin responder a intereses políticos, económicos o de grupos particulares. "Esperamos la independencia del Poder Judicial, esperamos que aquí prime la justicia, que no vaya a irse de un lado a otro de acuerdo a los intereses políticos, económicos o de grupos, sino que se le haga justicia a los médicos de Honduras y que sigan los despidos", apuntó el galeno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Santos sostuvo que el gremio busca defender a los profesionales afectados por las medidas adoptadas en diferentes instituciones estatales, entre ellas el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Secretaría de Educación, Ministerio del Trabajo y otras dependencias públicas.

Reajuste financiero