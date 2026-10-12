Comisión Liquidadora analiza eliminar o reestructurar más de 10 instituciones en 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Técnica Liquidadora analiza la posible eliminación o reestructuración de más de 10 instituciones, direcciones y programas del Estado, como parte de una revisión de la estructura gubernamental prevista para 2027. El presidente del órgano liquidador, Leonel Núñez, explicó que las evaluaciones se centran en el presupuesto y la funcionalidad de cada dependencia, para determinar "si justifican su permanencia dentro de la estructura gubernamental". “En 2026 ya fueron suprimidas más de cinco secretarías. Para 2027 todavía se está analizando si algunas secretarías van a ser suprimidas o adscritas”, manifestó el funcionario. Núñez indicó que las posibles medidas podrían comenzar a aplicarse en enero de 2027, una vez concluidas las evaluaciones técnicas. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una lista definitiva de las instituciones o dependencias que podrían desaparecer, por lo que aseguró, evitarán adelantar nombres mientras continúen las evaluaciones.

Presupuesto y funcionalidad

El funcionario apuntó que los análisis buscan establecer si las instituciones cumplen una función necesaria, y si el gasto que generan corresponde con los resultados que ofrecen a la población. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente del órgano liquidador mencionó la "posible duplicidad de funciones" entre dependencias que trabajan en una misma área, y aseguró que se puede justificar una revisión para determinar si conviene mantener ambas estructuras o concentrar sus responsabilidades en una sola. “Lo digo con pleno conocimiento, si ya existe un Instituto Hondureño de Turismo, no debería existir una Secretaría de Turismo o viceversa, o es la Secretaría o es el Instituto; pero ambas no podría subsistir en virtud de que tienen las mismas funciones. Es un ejemplo que doy referente a cómo se está haciendo los análisis de otras instituciones o programas o proyectos”, expresó. El funcionario sostuvo que las decisiones también contemplan programas y direcciones que podrían integrarse a una secretaría o institución existente, en lugar de operar de manera independiente. "Más de 10 instituciones que están bajo el análisis, hay alguna que tiene que terminarse de adscribir, Igualmente, hay otros programas que no deberían inclusive estar como programas independientes, sino que deberían estar directamente sobre una institución o una secretaría de Estado", aseveró. Señaló que la Comisión Técnica Liquidadora revisa la estructura administrativa del Estado para identificar dependencias cuyas funciones puedan trasladarse a otras instituciones.

Dependencias eliminadas