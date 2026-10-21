45 días sin consulta: pacientes sufren las consecuencias del paro médico

Tegucigalpa, Honduras.- Doña Mayra Pineda, llegó este miércoles al Hospital Escuela a las 5:00 de la mañana en busca de atención por una hernia lumbar. Durante más de cuatro horas soportó un dolor abdominal que, según el relato, le impedía ponerse de pie y caminar. Sin embargo, no recibió atención ni fue trasladada al área de emergencias. Mientras pasaban las horas, el dolor aumentaba y se sumaban los vómitos constantes, por lo que tuvo que acostarse en una banca a esperar. Mientras enfermeras y médicos pasaban cerca, la capitalina, entre lágrimas y lamentos, encogía el cuerpo en un intento por calmar el dolor.

Ante la falta de respuesta de personal de salud, dos particulares buscaron la manera de ayudarla a trasladarse desde el área de Consulta General hasta Emergencia, a unos tres metros de distancia. Doña Mayra avanzó lentamente, con dificultad y haciendo pausas para descansar debido al dolor. Caminó hasta emergencia por sus propios medios. “No me responden los pies y me duele la columna”, expresó la paciente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La falta de camillas y sillas de ruedas, así como la ausencia de asistencia para trasladarla, agravaron las dificultades que enfrentó durante la espera. A su preocupación por su estado de salud se sumó la de los gastos médicos. La paciente calculó en aproximadamente 8,000 lempiras el costo de los exámenes y la resonancia magnética que necesita. Doña Mayra ya había gastado 5,800 lempiras en exámenes previos a la consulta. Aún tiene pendiente la resonancia magnética, que deberá realizarse en un centro privado, según el texto, debido a que el equipo del Hospital Escuela se encuentra en mal estado desde hace un año.

Después de esperar más de cinco horas, la señora fue ingresada al área anaranjada con dolor intenso, mareos y vómitos. También se reportó una presión arterial de 203/111, según contó.

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