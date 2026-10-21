Salud contratará empresa para distribuir medicamentos a hospitales del país

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) prevé la contratación de una empresa especializada en logística para mejorar la distribución de medicamentos en los hospitales y demás establecimientos sanitarios del país. Según informó el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, la empresa tendría la responsabilidad de contribuir a agilizar el traslado de los fármacos, mejorar el control de los inventarios y reducir el riesgo de vencimiento de los productos almacenados. El proceso de contratación está en preparación por parte del fideicomiso encargado de las compras de medicamentos, anunció el funcionario.

La contratación de la empresa es con el propósito de coordinar la adquisición de los insumos con un sistema de distribución que responda a las necesidades de la red pública sanitaria. La medida se plantea mientras las autoridades sanitarias reportan un abastecimiento de medicamentos del 85% en los hospitales del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Es importante que la población comprenda que ya el fideicomiso compró medicamentos y que estamos recibiendo medicamentos de forma periódica y distribuyéndolos a nivel nacional”, expresó Castillo. Aunque la recepción y distribución de los fármacos continúa de manera progresiva, la incorporación de una empresa especializada busca mejorar la organización de estas operaciones y evitar que algunos centros asistenciales acumulen existencias de fármacos mientras otros enfrentan necesidades de abastecimiento.