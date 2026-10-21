Salud contratará empresa para distribuir medicamentos a hospitales del país

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) prevé la contratación de una empresa especializada en logística para mejorar la distribución de medicamentos en los hospitales y demás establecimientos sanitarios del país.
Según informó el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, la empresa tendría la responsabilidad de contribuir a agilizar el traslado de los fármacos, mejorar el control de los inventarios y reducir el riesgo de vencimiento de los productos almacenados.
El proceso de contratación está en preparación por parte del fideicomiso encargado de las compras de medicamentos, anunció el funcionario.
La contratación de la empresa es con el propósito de coordinar la adquisición de los insumos con un sistema de distribución que responda a las necesidades de la red pública sanitaria.
La medida se plantea mientras las autoridades sanitarias reportan un abastecimiento de medicamentos del 85% en los hospitales del país.
“Es importante que la población comprenda que ya el fideicomiso compró medicamentos y que estamos recibiendo medicamentos de forma periódica y distribuyéndolos a nivel nacional”, expresó Castillo.
Aunque la recepción y distribución de los fármacos continúa de manera progresiva, la incorporación de una empresa especializada busca mejorar la organización de estas operaciones y evitar que algunos centros asistenciales acumulen existencias de fármacos mientras otros enfrentan necesidades de abastecimiento.
Uno de los objetivos será garantizar una adecuada rotación de los inventarios, de manera que los medicamentos puedan utilizarse dentro de su período de vigencia y se reduzcan las pérdidas por vencimiento.
Castillo detalló que el fideicomiso inició con un depósito de 500 millones de lempiras, de los cuales se han ejecutado 270 millones, equivalentes al 54% del monto inicial.
Los 230 millones de lempiras restantes están pendientes de ejecución, y las autoridades prevén avanzar en el uso de esos recursos mediante los procesos de contratación que todavía deben completarse.
La contratación de la empresa logística forma parte de los procesos pendientes del fideicomiso, así como la adquisición del suministro de oxígeno para los establecimientos de salud a nivel nacional.