Ubican tres terrenos del Estado para construir nueva cárcel de máxima seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Tres terrenos propiedad del Estado de Honduras están identificados como posibles ubicaciones para construir una nueva cárcel de máxima seguridad, mientras la Secretaría de Finanzas asumió el compromiso de buscar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, informaron las autoridades tras una reunión de más de tres horas entre representantes del Congreso Nacional, el gabinete de seguridad y operadores de justicia. El encuentro fue encabezado por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, quien explicó que el objetivo es avanzar en la construcción de un centro penitenciario destinado a recluir a integrantes de estructuras criminales de alta peligrosidad, declaradas asociaciones terroristas por las autoridades. “Finanzas nos ha ratificado que el gobierno, el Poder Ejecutivo, le ha dado todas las instrucciones para identificar los recursos, los fondos y el dinero necesario para la construcción de un nuevo centro penal en el país”, expresó Zambrano.

El compromiso de buscar el financiamiento representa uno de los principales resultados de la reunión, aunque todavía no se anunció el costo estimado de la obra ni se confirmó la disponibilidad definitiva de los fondos. Tampoco se ha seleccionado el terreno donde se levantará la infraestructura. El titular del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, confirmó que ya se identificaron terrenos que pueden ser considerados para el proyecto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El siguiente paso será realizar visitas y estudios técnicos para determinar cuál reúne las mejores condiciones para la construcción. “Actualmente se tienen ya identificados terrenos, lugares que pueden ser considerados para un proyecto de construcción de cárcel”, manifestó Lacayo.

Zambrano indicó que, además de seleccionar el sitio, se deberán realizar los estudios correspondientes y avanzar en el diseño de la infraestructura. Según las estimaciones técnicas que expuso el titular del Legislativo, la intención es que la construcción comience a finales de este año y que la primera etapa esté terminada entre ocho y diez meses después de iniciadas las obras. El proyecto se sustenta en el artículo 6 del Decreto 84-2026, aprobado por el Congreso Nacional, que autoriza al Poder Ejecutivo y a las instituciones competentes a gestionar los recursos para construir nuevos centros penitenciarios. La reunión buscó coordinar las acciones necesarias para aplicar esa disposición y definir las responsabilidades de cada institución. En las conversaciones participaron miembros de la junta directiva del Congreso, jefes de bancada de los cinco partidos políticos, integrantes de la Comisión de Seguridad y Defensa, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez; representantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, autoridades del INP y el ministro de Finanzas,

Hércules confirmó que su secretaría asumió el compromiso de identificar los recursos para cumplir el mandato legislativo. Añadió que el proyecto cuenta con el respaldo del presidente Nasry Asfura y que se trabajará de forma coordinada con las instituciones de seguridad y el Congreso. “Hemos asumido un compromiso de poder identificar recursos para poder cumplir con este ordenamiento”, señaló el ministro de Finanzas. El funcionario también indicó que el esfuerzo no debe limitarse a la construcción de edificios, sino que debe contemplar las capacidades técnicas que requieren el sistema penitenciario, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no detalló cuánto dinero se necesitará ni de qué fuentes presupuestarias provendrían los fondos. Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, sostuvo que la nueva infraestructura forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar la criminalidad y evitar que las personas privadas de libertad continúen ordenando delitos desde los centros penitenciarios. Velásquez explicó que la cadena de seguridad comienza con la investigación criminal, continúa con la persecución penal del Ministerio Público y el procesamiento judicial, y concluye con el cumplimiento de las penas en instalaciones que permitan mantener bajo control a los condenados. “Estos reos que son aprendidos, que son investigados, que son procesados, que son sentenciados, tienen que ir a parar a una infraestructura carcelaria que tenga las condiciones para que paguen por sus delitos”, manifestó el funcionario. Mientras se concreta la nueva cárcel, el INP trabaja en la habilitación de espacios y módulos de máxima seguridad dentro de la infraestructura existente. Se informó que, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades penitenciarias, se prepara capacidad para recluir durante los próximos meses a alrededor de 1,300 reos considerados peligrosos.