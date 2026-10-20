Fabricio Sandoval se presentará voluntariamente ante la justicia y denuncia persecución política

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, se llegó este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde entregó un escrito de presentación voluntaria y aseguró que enfrenta una persecución política por exigir el conteo de los votos de las elecciones generales de noviembre de 2025. “El que nada debe, nada teme. Aquí estamos, haciéndonos presente aquí en la Corte Suprema de Justicia, presentando un escrito de presentación voluntaria”, manifestó el congresista ante los medios de comunicación. Sandoval sostuvo que su actuación en el Congreso Nacional estuvo relacionada con la aprobación de un decreto para solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de los votos, al considerar que los resultados no reflejaron el escrutinio que, según él, debía realizarse.

“Lo que hicimos en el Congreso fue hacer un decreto para que contaran los votos, porque el Consejo Nacional Electoral no contó los votos”, expresó. El diputado aseguró que las acciones en su contra no obedecen a señalamientos de corrupción u otros delitos, sino a su postura sobre el proceso electoral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “No me están persiguiendo por corrupción y por haber dañado a alguien, golpeado a alguien o haberme robado algo. Me están persiguiendo porque dije que contaran los votos”, declaró. Sandoval también cuestionó los resultados electorales en la capital hondureña y mencionó al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, y al exalcalde Jorge Aldana, al sostener que, a su criterio, debieron contabilizarse los votos que reclamaba este último.