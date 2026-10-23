Seguridad confirmó que recibió las órdenes de captura de Luis Redondo y Edis Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- El viceministro de Seguridad, el comisionado general en condición de retiro, Rommel Martínez, confirmó que la Secretaría de Seguridad ya recibió los oficios respectivos para darle captura al expresidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, y a Edis Moncada, exgerente general de Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

"Los oficios ya los recibimos, y ya estamos siguiendo el protocolo correspondiente. Cada vez que se recibe una orden de captura, independientemente de quién sea la persona objeto de orden, se está haciendo lo procedente y la institución echa a andar las unidades operativas que están a cargo de ello", aseguró Martínez, en declaraciones al canal HCH.

El funcionario detalló que las dos ordenanzas emitidas por un juez natrual del Poder Judicial, "se recibieron ayer (jueves, 22 de octubre) en horas de la noche; ese fue el dato que me dieron las unidades operativas de la Policía".

El oficial en condición de retiro, explicó, que en el caso del extitular del Poder Legislativo, Luis Rolando Redondo Guifarro, para llevar a cabo el arresto, se deberán de hacer las acciones administrativas, entre ellas, las coordinaciones con la Oficina Central Nacional de la Policía Internacional (Interpol), a través de la Policía Nacional.