Seguridad confirmó que recibió las órdenes de captura de Luis Redondo y Edis Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- El viceministro de Seguridad, el comisionado general en condición de retiro, Rommel Martínez, confirmó que la Secretaría de Seguridad ya recibió los oficios respectivos para darle captura al expresidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, y a Edis Moncada, exgerente general de Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).
"Los oficios ya los recibimos, y ya estamos siguiendo el protocolo correspondiente. Cada vez que se recibe una orden de captura, independientemente de quién sea la persona objeto de orden, se está haciendo lo procedente y la institución echa a andar las unidades operativas que están a cargo de ello", aseguró Martínez, en declaraciones al canal HCH.
El funcionario detalló que las dos ordenanzas emitidas por un juez natrual del Poder Judicial, "se recibieron ayer (jueves, 22 de octubre) en horas de la noche; ese fue el dato que me dieron las unidades operativas de la Policía".
El oficial en condición de retiro, explicó, que en el caso del extitular del Poder Legislativo, Luis Rolando Redondo Guifarro, para llevar a cabo el arresto, se deberán de hacer las acciones administrativas, entre ellas, las coordinaciones con la Oficina Central Nacional de la Policía Internacional (Interpol), a través de la Policía Nacional.
Lo anterior, a raíz de que es de conocimiento público de que él abandonó el país desde que la actual administración del Nasry Asfura asumiera el poder, el 27 de enero del presente año.
Aún no han sido efectivas
Rommel Martínez también ratificó que la Secretaría de Seguridad, por el momento sólo recibió dos órdenes de aprehensión de exfuncionarios públicos, pero que ninguna de las dos no han sido efectivas.
"Los equipos andan trabajando en ello, porque es una orden judicial que tenemos que cumplir, pero obviamente no se han hecho efectivas todavía", ratificó Martínez.
En el caso de Edis Antonio Moncada Eguigure, si está en el país, y sería cuestión de horas, para que los cuerpos de seguridad del Estado ejecutaran la detención del exgerente de la ENAG.
La primera línea de investigación está vinculada con la instalación de la Comisión Permanente, por parte de Luis Redondo y 13 diputados más, acusado de los delitos de usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
Mientras que a Edis Moncada, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, al autorizar publicaciones en el diario oficial La Gaceta, derivadas de decisiones tomadas por esa Comisión Permanente, en 2025.