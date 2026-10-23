Emiten orden de captura con alerta internacional contra Luis Redondo y Edis Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- Un juzgado libró órdenes de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por acusaciones relacionadas con decisiones adoptadas durante la gestión de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo. La jueza asignada al caso también ordenó librar orden de captura contra el exgerente de la ENAG, Edis Moncada, a quien la Fiscalía le atribuye el delito de violación de los deberes de los funcionarios.

Las órdenes de captura se emitieron después de que las defensas legales no presentaran escritos de presentación voluntaria ante el órgano jurisdiccional. La primera línea de investigación está vinculada con la instalación de la Comisión Permanente, mientras que la segunda corresponde a la aprobación de un decreto que ordenaba el recuento voto por voto de las elecciones generales de 2025. La instalación de la Comisión Permanente fue una de las decisiones más controvertidas de la gestión de Redondo, debido a los cuestionamientos de sectores de la oposición sobre las facultades de ese órgano legislativo y la legalidad de sus actuaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse