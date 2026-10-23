Gremio médico cumplirá 48 días de asambleas este sábado 24 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de convocatoria a una mesa ampliada para revisar los reclamos salariales de los médicos mantiene en incertidumbre las negociaciones entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH). Es por ello que el gremio convocó para este sábado -24 de octubre- a una nueva asamblea informativa a nivel nacional, suspendiendo las atenciones en los hospitales y centros de salud. El conflicto que este viernes cumple 47 días consecutivos ha dejado a miles de pacientes sin atención cuando llegan a los establecimientos sanitarios. Y mientras no se instale la mesa las acciones de protesta continuarán asegura el gremio. El diputado y médico Carlos Umaña advirtió que las protestas continuarán el próximo lunes si las autoridades no reúnen a los representantes de las instituciones involucradas para agilizar la revisión de los expedientes de los profesionales afectados.

Umaña explicó que el Colegio Médico propuso al viceministro de Salud, José Miguel Castillo, instalar una mesa de trabajo ampliada con participación de representantes de la Secretaría de Finanzas, con el propósito de examinar los casos de manera simultánea y encontrar soluciones en un plazo de 48 horas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el congresista aseguró que hasta este viernes la junta directiva del Colegio Médico no había recibido la convocatoria para esa reunión, pese a que, según indicó, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, había dado su visto bueno a la propuesta. "Son dos días que han dejado perder", cuestionó Umaña, al señalar que el Gobierno todavía tiene el fin de semana para avanzar en la revisión de los documentos y evitar que las asambleas se prolonguen la próxima semana.

Son unos 727 médicos que están bajo la modalidad de contrato e interinato que aún están pendientes de pago por parte de la Secretaría de Salud. El médico advirtió que, si no se concreta la mesa ampliada y no hay avances durante el fin de semana, las asambleas informativas continuarán el lunes