Desmontan maquinaria que extraía oro de forma ilegal en el río Chiquila, en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Retroexcavadoras de oruga de gran capacidad, motores y estructuras para extraer oro, fueron sacadas de funcionamiento y decomisadas en la cuenca del río Chiquila, en la jurisdicción del municipio Nueva Frontera, en Santa Bárbara.

Las acciones de desmontaje de la maquinaria usada para extraer oro de manera ilegal, fueron ejecutadas por efectivos asignados al Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y al Tercer Batallón de Protección Ambiental.

El yacimiento era explotado mediante esta minería ilegal a cielo abierto en la zona conocida como Brazo Seco, en la comunidad de Piladeros, municipio de Nueva Frontera.