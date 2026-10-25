Abren los colegios electorales para la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil

Río de Janeiro, Brasil.- Los colegios electorales de Brasil abrieron este domingo 25 de octubre puntualmente a las 8:00 a.m. para la segunda vuelta de las presidenciales, en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro se disputan el principal cargo del país.

Unos 158,7 millones de votantes fueron convocados para salir a las urnas en esta jornada, en la que también se elegirán seis mandatarios regionales.

Los puestos de votación atenderán a los electores hasta las 5:00 p.m. de este domingo, en el que se espera que disminuya la abstención del 21,08% registrada en la primera vuelta, la más alta desde 1998.

Los mismos horarios se seguirán en el exterior, donde unas 919,000 personas se inscribieron para participar de los comicios, un 32% en relación con las elecciones de 2022.