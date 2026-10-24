Venezuela activa plan para "hambre cero" y busca alimentar a 4 millones de niños escolares

Caracas, Venezuela .- La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, activó este sábado el plan Venezuela Alimenta para alcanzar el "hambre cero" en su país y ordenó ampliar el programa estatal de alimentación escolar para llegar a cuatro millones de niños, como parte de las metas de su Gobierno para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. "Nace hoy el plan Venezuela Alimenta Hambre Cero", dijo Rodríguez durante la inauguración de nuevas bodegas estatales de Mercal, una iniciativa creada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para ofrecer alimentos a un precio por debajo del mercado en zonas populares. La mandataria reiteró que Venezuela está "cerca" de alcanzar el objetivo de "hambre cero" y por ello ordenó ampliar el plan de alimentación escolar para llegar a más niños. También pidió extender a cuatro millones de familias el programa de alimentos Clap, creado por el depuesto presidente Nicolás Maduro.

"¿Dónde vamos a fortalecer? En el PAE, Plan de Alimentación Escolar. Pasar de 2,5 millones de niños atendidos diariamente a cuatro millones. Ya la instrucción está dada. Todo el aparato productivo, logístico del país debe estar al servicio de esos objetivos. Lo otro, pasar a cuatro millones de familias protegidas a través de los CLAP", dijo. Rodríguez además señaló que la malnutrición de los niños menores de 5 años en Venezuela alcanza el 1,5 %. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No es un tema de cifras, es un tema de atender a los niños, que todos los niños y las niñas de Venezuela tengan fortalezas nutricionales para su desarrollo mental, físico, para su desarrollo integral", apuntó. Asimismo, indicó que en el país hay unas 250 bodegas del estilo de Mercal, que distribuye unas 15.000 toneladas de alimentos semanales.