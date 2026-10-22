Nicaragua elimina la figura de vicepresidente y crea la de "designados presidenciales"

Managua, Nicaragua.-La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este jueves en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que elimina la figura de vicepresidente de la República y en su lugar crea la de "designados presidenciales", una medida criticada por la oposición, que opina que busca "una sucesión dinástica".

La enmienda, aprobada por unanimidad, modifica el artículo 126 de la Constitución Política de Nicaragua en la que se institucionaliza la figura de los designados presidenciales, quienes serán nombrados por los copresidentes de la República.

El Parlamento está supeditado al Gobierno de Nicaragua que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"La presente iniciativa eleva a rango constitucional la figura de designados presidenciales. La Presidencia podrá nombrar a designados presidenciales quienes desempeñarán las funciones que ésta les asigne”, explicó en el pleno la legisladora sandinista Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Junta Directiva del Legislativo.

Tras la decisión, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga criticó: "Lo que la dictadura aprobó este jueves no es una reforma constitucional", sino que "es el tercer bandazo en menos de tres años de un régimen que no logra resolver su propio problema de sucesión".