Extienden alerta verde en la capital por fallas geológicas y en el Lago de Yojoa por inundaciones

Tegucigalpa, Honduras.-Las lluvias de los últimos días mantienen bajo alerta al Distrito Central, en Francisco Morazán, y las zonas aledañas al Lago de Yojoa, Cortés, donde persisten deslizamientos, fallas geológicas e inundaciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) detalló que la extensión será por 48 horas, debido a los riesgos que continúan presentes en ambas zonas. En el Distrito Central, las principales afectaciones se reportan en las colonias La Cabaña, Buenos Aires y Villa Adela, donde las lluvias provocaron deslizamientos y activaron fallas geológicas.

La situación mantiene en riesgo a las familias que residen en estos sectores, por lo que se recomienda estar pendientes de las indicaciones de las autoridades y tomar precauciones ante posibles evacuaciones. Cabe mencionar que en las comunidades cercanas al Lago de Yojoa todavía hay áreas inundadas, una situación que obliga a evacuar a familias que habitan en los sectores afectados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas, vados y riachuelos cuando aumente su caudal, así como mantenerse alejados de las fuentes de agua durante las lluvias intensas.