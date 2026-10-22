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Extienden alerta verde en la capital por fallas geológicas y en el Lago de Yojoa por inundaciones

La extensión será por 48 horas, debido a los riesgos que continúan presentes en ambas zonas, informó Copeco en su comunicado este jueves

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 14:55
Extienden alerta verde en la capital por fallas geológicas y en el Lago de Yojoa por inundaciones

Por inundaciones y posibles deslizamientos, extienden la alerta verde.

 Foto: Cortesía Copeco

Tegucigalpa, Honduras.-Las lluvias de los últimos días mantienen bajo alerta al Distrito Central, en Francisco Morazán, y las zonas aledañas al Lago de Yojoa, Cortés, donde persisten deslizamientos, fallas geológicas e inundaciones.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) detalló que la extensión será por 48 horas, debido a los riesgos que continúan presentes en ambas zonas.

En el Distrito Central, las principales afectaciones se reportan en las colonias La Cabaña, Buenos Aires y Villa Adela, donde las lluvias provocaron deslizamientos y activaron fallas geológicas.

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La situación mantiene en riesgo a las familias que residen en estos sectores, por lo que se recomienda estar pendientes de las indicaciones de las autoridades y tomar precauciones ante posibles evacuaciones.

Cabe mencionar que en las comunidades cercanas al Lago de Yojoa todavía hay áreas inundadas, una situación que obliga a evacuar a familias que habitan en los sectores afectados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas, vados y riachuelos cuando aumente su caudal, así como mantenerse alejados de las fuentes de agua durante las lluvias intensas.

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Copeco también pide a la población limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas para facilitar el paso del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas.

Durante las tormentas eléctricas, se aconseja buscar refugio en lugares seguros y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un peligro.

Las autoridades también instan a evacuar las viviendas cuando sea necesario y seguir las instrucciones de los equipos de primera respuesta para evitar incidentes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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