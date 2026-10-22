Ian Patterson, el devoto padre y sargento que murió tras caer durante el UTSA-Navy

Ian Patterson era un sargento técnico de la Base Conjunta de San Antonio, en Texas. Perdió la vida de manera trágica mientras participaba en una exhibición de rapel previo al partido de fútbol americano entre los equipos de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y la Navy, en el marco de un homenaje a las Fuerzas Armadas y los veteranos realizado el pasado sábado 17 de octubre. ¿Quién era? Aquí los detalles.
De acuerdo con allegados, Patterson, de entre 33 y 35 años, era originario de Fort Stewart, condado de Liberty, estado de Georgia. Además de ser un abnegado esposo y padre de familia, había construido una sólida carrera militar por alrededor de 15 años de servicio ininterrumpido.
Ian estaba asignado al Sexto Escuadrón de Entrenamiento de Combate de la Base Conjunta San Antonio. Según los detalles compartidos por medios locales, había servido con distinción en Corea, Alemania, Fort Carson, Colorado; este último lugar fue donde conoció a su esposa, Niky Patterson.
Patterson también recibió diversos galardones, entre ellos, la Medalla del Encomio de la Fuerza Aérea (conocida en inglés como Air and Space Commendation Medal, ASCOM) con tres distinciones de roble.
En 2022, fue nombrado como "Instructor del Año" de las Fuerzas de Operaciones Especiales, a nivel del cuartel general.
Sin embargo, su vida se apagó en un abrir y cerrar de ojos, mientras era parte de los actos previos al encuentro deportivo entre el USTA y la Academia Naval en el estadio de Alamodome.
Patterson participaba en una arriesgada exhibición de rapel (descenso con cuerda rápida) junto a otros integrantes de la Fuerza Aérea.
Desafortunadamente, el estadounidense perdió el control de manera repentina y cayó al vacío desde una altura aproximada de 170 pies, unos 52 metros, desde las vigas del estadio.
El impacto de Patterson enmudeció a todos los presentes, aunque solo por unos segundos; consecuentemente, miembros del equipo corrieron a socorrerlo.
En medio de la conmoción, Ian fue trasladado de emergencia hacia un centro hospitalario, pero lamentablemente no resistió el grave impacto y falleció.
Su muerte desencadenó una investigación por parte de las autoridades para esclarecer el caso.
Además, causó una gran conmoción en su familia, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y la población en general.
Su esposa, Niky Patterson, se encuentra devastada por su deceso. Personas cercanas a ella han mencionado a través de redes sociales que se encuentra sumida en el dolor.
El sargento deja a dos hijos menores de edad, por lo que la noticia de su muerte ha generado todavía mayor consternación.
Familiares de Niky Patterson crearon una campaña para recaudar fondos a través de GoFundMe, donde hasta el corte de esta nota se habían recaudado más de 169 mil dólares.
El martes 20 de octubre, familiares y amigos de Patterson le dieron el último adiós en medio de lágrimas y una emotiva vigilia en un bar local donde el fallecido acostumbraba frecuentar para jugar póker (naipes).