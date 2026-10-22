Ian Patterson, el devoto padre y sargento que murió tras caer durante el UTSA-Navy

Ian Patterson era un sargento técnico de la Base Conjunta de San Antonio, en Texas. Perdió la vida de manera trágica mientras participaba en una exhibición de rapel previo al partido de fútbol americano entre los equipos de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y la Navy, en el marco de un homenaje a las Fuerzas Armadas y los veteranos realizado el pasado sábado 17 de octubre. ¿Quién era? Aquí los detalles.