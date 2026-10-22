Pentágono presta a Seguridad Nacional un "rayo de calor" para la frontera sur

Según el reporte, al tocar la piel, el rayo produce una sensación de ardor que funcionarios del Pentágono han comparado con abrir un horno caliente. Según los militares, el "hormigueo" dura entre 10 y 15 minutos y "genera un impulso de huir".

Se trata del "Sistema de Denegación Activa", un arma no letal que dispara un haz invisible de ondas electromagnéticas con alcance de casi un kilómetro, según han informado las fuerzas estadounidenses a medios locales.

Estados Unidos.- El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (conocido por sus siglas en inglés DHS ) a usar un "rayo de calor" de uso militar en la frontera sur del país, según se estableció en un memorando que fue firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth , durante el mes pasado.

El documento oficial que autoriza el préstamo del sistema por siete meses, a partir de septiembre. Además, precisa que no deberá ser operado por personal del Departamento de Guerra, lo que deja entrever que el Pentágono quedará libre de responsabilidades sobre cómo se usa el arma finalmente.



La responsabilidad recaerá en el DHS; ya será el único encargado del "empleo, uso y desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos del sistema".



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Un funcionario de Defensa detalló a la cadena CNN que, una vez que finalice el préstamo del "rayo de calor", la agencia podrá una extensión si así lo considera.



Aunque la petición del DHS no detalla ni cómo ni dónde se usaría el arma después, funcionarios y exfuncionarios de Aduanas y Protección (CBP) refieren que se ha conversado internamente sobre "emplearla para dispersar multitudes" en la frontera con México.



Por su parte, el Pentágono remitió las consultas al respecto al Departamento de Seguridad Nacional.

Según medios estadounidenses, la idea no es nueva, argumentando que el sistema en mención fue desplegado brevemente en Afganistán, pero que finalmente decidieron no usarlo en combate.

También lo habrían evaluado para controlar multitudes en instalaciones en el extranjero donde había "terroristas y detenidos", pero tampoco lo aplicaron. Así lo fueron visualizando el sistema en otros escenarios donde tampoco lo emplearon.

Actualmente, otro exfuncionario manifestó en entrevista con CNN que hay miembros de la Patrulla Fronteriza que cuestionan si realmente necesitan esta herramienta.