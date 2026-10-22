Eduardo Espinel envía mensaje para la vuelta ante Cartaginés y habló del arbitraje

Cartago, Costa Rica.- Eduardo Espinel no oculta la realidad de Olimpia, pero tampoco pierde la fe. Tras caer 1-0 ante Cartaginés en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana , el director técnico uruguayo dejó en claro que la eliminatoria sigue abierta y que el equipo melenudo asume el compromiso total de darle la vuelta al marcador en casa para avanzar a la gran final.

“Yo dije que Cartaginés era favorito acá. Nosotros somos favoritos allá. Tenemos que ponernos el rótulo de que tenemos la responsabilidad”, manifestó el entrenador.

El estratega charrúa afirmó que, independientemente del marcador en Costa Rica , la obligación del club siempre fue y seguirá siendo salir a buscar el triunfo frente a su gente.

Espinel recalcó que Olimpia debe ser el verdadero protagonista en el terreno de juego para revalidar sus aspiraciones: “No importa si hubiera sido otro resultado. Si hubiéramos ganado, también tenemos que ponernos la responsabilidad nosotros de salir a ganar”.

Con respecto al apoyo que esperan recibir en la capital hondureña, el técnico confía plenamente en la afición merengue, aunque dejó en claro que la tarea principal recae sobre el plantel de jugadores y el cuerpo técnico.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“La número doce, como digo yo, la hinchada, siempre es un plus que tenemos. Pero lo primero que tenemos que hacer es un buen trabajo dentro del campo y saber que la responsabilidad es nuestra”, afirmó.

Uno de los puntos clave del análisis de Espinel fue la expulsión del delantero Yustin Arboleda, una jugada que, según sus palabras, cambió el rumbo del encuentro y alteró el plan estratégico planteado.

“Yo creo que cambió el partido”, señaló el DT, al tiempo que cuestionó la disparidad de criterios en las faltas cometidas durante el trayecto inicial: “Sí vimos por ahí una tendencia en el primer tiempo, principalmente, de las mismas faltas no con el mismo criterio. A nosotros no nos pitaban, a ellos sí”.

Asimismo, el entrenador uruguayo expresó su malestar con la elección de la cuarteta arbitral para este compromiso de ida, señalando la nacionalidad del árbitro en relación con el director técnico rival.

“Realmente no tenemos nada contra el arbitraje guatemalteco. Creo que hay muy buenos árbitros”, aclaró Espinel, sugiriendo que haber designado a silbantes de un país neutral habría evitado cualquier tipo de especulación o suspicacia.

Pese a la desventaja y a los condicionantes del juego en Costa Rica, Eduardo Espinel rescató la entrega y el esfuerzo físico de sus dirigidos, enviando un mensaje directo de optimismo de cara a la revancha.