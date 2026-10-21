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"La Revo" sorprende a Motagua y el DT Javier López enloquece: Furor de Copa Centroamericana

Motagua sabe que pegar primero en la ida le beneficiará en busca del sueño de llegar a la gran final

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 20:11
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Motagua se prepara para enfrentar a Alajuelense en semifinales de Copa Centroamericana y "La Revo" desata la locura en Tegucigalpa.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO.
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Desde tempranas horas, los integrantes de la barra organizada La Revo se reunieron en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés para demostrar su apoyo a Motagua antes de su compromiso contra la Liga Deportiva Alajuelense.
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Los aficionados azules prepararon un banderazo que estuvo marcado por los cánticos, las banderas y el sonido de los tambores.
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El ambiente llamó la atención del entrenador del Ciclón, Javier López, quien sacó su teléfono celular para grabar la fiesta que protagonizaban los seguidores motagüenses.
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La pasión de los aficionados se hizo sentir con fuerza durante el último entrenamiento del equipo antes del esperado enfrentamiento ante los costarricenses.
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Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando este niño se convirtió en el centro de atención de los futbolistas.
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El pequeño se subió a la parte trasera de un vehículo para cantar con entusiasmo las canciones de la barra y motivar a los jugadores.
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Su energía provocó sonrisas entre los integrantes del plantel, que se detuvieron para escucharlo y observar su entrega.
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La respuesta de los jugadores fue inmediata, pues varios se acercaron a saludar a los seguidores que acudieron para acompañarlos.
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Conforme avanzaban los minutos, la celebración fue creciendo y las voces de los motagüenses se escuchaban cada vez con más fuerza.
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Hombres, mujeres y niños se sumaron a los cánticos para dejar claro que el equipo contará con un respaldo especial en esta importante eliminatoria.
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La escena recordó el estilo de las barras sudamericanas, que acostumbran organizar grandes recibimientos antes de los partidos decisivos.
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Minutos más tardes arrancó el entreno del "mimado", donde Javier López afina detalles para el juego de mañana.

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"Droopy" Gómez haciendo trabajos de preparaciones para llegar de la mejor manera ante Alajuelense.
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Motagua sabe que pegar primero en la ida le beneficiará en busca del sueño de llegar a la gran final.
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Jonathan Moya enfrentará a varios de sus excompañeros cuando pasó por el fútbol de Costa Rica.
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