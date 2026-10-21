"La Revo" sorprende a Motagua y el DT Javier López enloquece: Furor de Copa Centroamericana

Motagua se prepara para enfrentar a Alajuelense en semifinales de Copa Centroamericana y "La Revo" desata la locura en Tegucigalpa.
Desde tempranas horas, los integrantes de la barra organizada La Revo se reunieron en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés para demostrar su apoyo a Motagua antes de su compromiso contra la Liga Deportiva Alajuelense.
Los aficionados azules prepararon un banderazo que estuvo marcado por los cánticos, las banderas y el sonido de los tambores.
El ambiente llamó la atención del entrenador del Ciclón, Javier López, quien sacó su teléfono celular para grabar la fiesta que protagonizaban los seguidores motagüenses.
La pasión de los aficionados se hizo sentir con fuerza durante el último entrenamiento del equipo antes del esperado enfrentamiento ante los costarricenses.
Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando este niño se convirtió en el centro de atención de los futbolistas.
El pequeño se subió a la parte trasera de un vehículo para cantar con entusiasmo las canciones de la barra y motivar a los jugadores.
Su energía provocó sonrisas entre los integrantes del plantel, que se detuvieron para escucharlo y observar su entrega.
La respuesta de los jugadores fue inmediata, pues varios se acercaron a saludar a los seguidores que acudieron para acompañarlos.
Conforme avanzaban los minutos, la celebración fue creciendo y las voces de los motagüenses se escuchaban cada vez con más fuerza.
Hombres, mujeres y niños se sumaron a los cánticos para dejar claro que el equipo contará con un respaldo especial en esta importante eliminatoria.
La escena recordó el estilo de las barras sudamericanas, que acostumbran organizar grandes recibimientos antes de los partidos decisivos.
Minutos más tardes arrancó el entreno del "mimado", donde Javier López afina detalles para el juego de mañana.
"Droopy" Gómez haciendo trabajos de preparaciones para llegar de la mejor manera ante Alajuelense.
Motagua sabe que pegar primero en la ida le beneficiará en busca del sueño de llegar a la gran final.
Jonathan Moya enfrentará a varios de sus excompañeros cuando pasó por el fútbol de Costa Rica.