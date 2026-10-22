Menjívar enciende la polémica y tira contra el arbitraje: "Ojalá sean localistas en Tegus"

Cartago, Costa Rica.- El portero del Olimpia, Edrick Menjívar, no ocultó su malestar con el arbitraje del guatemalteco Bryan López tras la derrota 1-0 frente al Cartaginés, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El guardameta hondureño cuestionó el manejo del encuentro y lanzó un dardo contra el silbante, dejando claro que, pese al resultado adverso, el conjunto merengue mantiene la confianza en remontar la eliminatoria.

“Es un resultado que no queríamos, pero es remontable”, expresó Menjívar al finalizar el compromiso en territorio costarricense. El capitán olimpista reconoció que el marcador no era el esperado, aunque considera que el equipo tiene argumentos suficientes para buscar la clasificación en el encuentro de vuelta, que se disputará en Tegucigalpa.