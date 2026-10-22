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Menjívar enciende la polémica y tira contra el arbitraje: "Ojalá sean localistas en Tegus"

Edrick Menjívar dejó un dardo en contra del arbitraje tras la derrota 1-0 vs Cartaginés

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 09:42
Menjívar enciende la polémica y tira contra el arbitraje: Ojalá sean localistas en Tegus

Menjívar espera que el conjunto merengue se pueda meter en la final de la Copa Centroamericana.

Foto: Captura de pantalla

Cartago, Costa Rica.- El portero del Olimpia, Edrick Menjívar, no ocultó su malestar con el arbitraje del guatemalteco Bryan López tras la derrota 1-0 frente al Cartaginés, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El guardameta hondureño cuestionó el manejo del encuentro y lanzó un dardo contra el silbante, dejando claro que, pese al resultado adverso, el conjunto merengue mantiene la confianza en remontar la eliminatoria.

“Es un resultado que no queríamos, pero es remontable”, expresó Menjívar al finalizar el compromiso en territorio costarricense. El capitán olimpista reconoció que el marcador no era el esperado, aunque considera que el equipo tiene argumentos suficientes para buscar la clasificación en el encuentro de vuelta, que se disputará en Tegucigalpa.

Eduardo Espinel envía mensaje para la vuelta ante Cartaginés y habló del arbitraje

El guardameta también se refirió a las dificultades que afrontó el León después de quedarse con diez futbolistas por la expulsión de Yustin Arboleda, una decisión que condicionó el desarrollo del partido y obligó al equipo de Eduardo Espinel a redoblar esfuerzos en defensa.

“Fue difícil quedarnos con uno menos, el árbitro fue demasiado localista, no lo digo por la expulsión”, manifestó el arquero, quien dejó claro que sus críticas hacia Bryan López no se limitan a la tarjeta roja mostrada al delantero colombiano, sino a la manera en que consideró que se condujo el encuentro.

Finalmente, Menjívar reconoció las virtudes del conjunto costarricense, pero advirtió que Olimpia buscará hacerse fuerte ante su afición para darle vuelta a la serie.

“Cartaginés es un gran equipo, juegan bien al fútbol, pero haremos valer la localía. Ojalá tengamos un árbitro localista como hoy”, sentenció el guardameta, con una frase cargada de ironía que elevó la polémica tras el primer duelo de la semifinal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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